Chega de Vapes com Gosto de Bala: Projeto de Lei Avança Contra o Vício em Adolescentes

Proposta do deputado federal Fábio Teruel reforça a proibição, protege menores e cobra medidas de plataformas digitais e influenciadores.

BRASÍLIA, Brasil, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Mesmo proibidos, os vapes com gosto de bala, cheiro de fruta e design disfarçado de caneta ou pen drive continuam sendo vendidos a jovens e adolescentes pela internet, redes sociais e comércio ilegal. Para fechar brechas e fortalecer o combate, o deputado federal Fábio Teruel (MDB-SP) apresentou o Projeto de Lei 2005/2026, que altera a Lei nº 9.294/1996 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para incluir expressamente os dispositivos eletrônicos para fumar nas regras de produtos fumígenos e proteção à infância e juventude.

Promocional / Cortesia

"O vape deixou de ser um problema escondido. Ele está nas redes sociais, nos aplicativos, nas festas e no comércio ilegal, muitas vezes chegando perto dos nossos jovens. Não podemos permitir que um produto proibido continue sendo vendido como se fosse algo inocente", afirma Fábio Teruel.

Principais mudanças propostas

Proibição nacional explícita: de fabricação, importação, venda, distribuição, armazenamento, transporte, propaganda e promoção de vapes, pods, refis e acessórios em todo o território.

de fabricação, importação, venda, distribuição, armazenamento, transporte, propaganda e promoção de vapes, pods, refis e acessórios em todo o território. Equiparação aos cigarros tradicionais: quanto ao uso em locais fechados, públicos ou privados.

quanto ao uso em locais fechados, públicos ou privados. Proteção reforçada no ECA: proíbe venda, oferta, entrega ou facilitação de cigarros eletrônicos a menores de 18 anos.

proíbe venda, oferta, entrega ou facilitação de cigarros eletrônicos a menores de 18 anos. Fim da publicidade disfarçada: proíbe conteúdos patrocinados, ações com influenciadores e qualquer marketing dirigido a crianças e adolescentes.

proíbe conteúdos patrocinados, ações com influenciadores e qualquer marketing dirigido a crianças e adolescentes. Punições agravadas: para venda em ambiente escolar ou entorno, uso de plataformas digitais e marketing indireto.

para venda em ambiente escolar ou entorno, uso de plataformas digitais e marketing indireto. Responsabilidade das plataformas: redes sociais, apps de mensagem e e-commerces deverão remover anúncios ilegais em até 24 horas após notificação, sob pena de responder civilmente por danos.

Crescimento alarmante e riscos comprovados

Dados do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) citados na proposta revelam que o número de usuários de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil saltou de 500 mil em 2018 para quase 3 milhões em 2024. O texto alerta que os vapes não são alternativas seguras ao cigarro comum e podem expor os usuários a substâncias tóxicas, metais pesados, compostos potencialmente cancerígenos e a um alto risco de dependência.

"Estamos falando de proteger uma geração inteira. Nenhum pai ou mãe quer descobrir tarde demais que o filho desenvolveu um vício por causa de um produto com cheiro de fruta e aparência de brinquedo. O Brasil precisa agir agora", reforça o deputado.

A proposta tramita agora na Câmara dos Deputados.

Acesse o texto integral do PL 2005/2026 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=3118730&filename=PL%202005/2026

Foto- - https://mma.prnewswire.com/media/2968590/WhatsApp_Image_2026_04_28_at_19_11_54.jpg

FONTE Fábio Teruel