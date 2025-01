Chegolá Consórcio quer ajudar os brasileiros em suas conquistas financeiras

Fundada por executivos com ampla trajetória de sucesso no mercado de seguros, a Chegolá pretende se tornar referência no segmento de consórcios e soluções financeiras.

SÃO PAULO, 6 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de ajudar os brasileiros a realizarem seus maiores sonhos de forma acessível e planejada, a Chegolá Consórcio chega ao mercado com a missão de apoiá-los na conquista de seus objetivos, oferecendo soluções financeiras personalizadas, acessíveis e planejadas. A empresa oferece consórcios para imóveis e veículos, além de financiamentos, sempre com atendimento individualizado e em parceria com a Porto Bank, empresa do grupo Porto Seguro.

Os executivos da Chegolá Manes Erlichman, Márcia Camacho, Marcelo Blay e Guilherme Pereira / DIVULGAÇÃO

"Nosso compromisso é cultivar um cuidado que promova crescimento, oferecendo soluções financeiras alinhadas às metas e realidades de cada cliente", afirma Marcelo Blay, Sócio Fundador e Presidente do Conselho da Chegolá. Marcelo, que fundou e liderou a Minuto Seguros, maior insurtech do mercado brasileiro, diz que a Chegolá pretende ser uma aliada no planejamento financeiro de seus clientes, com produtos que evitam os juros altos de outras modalidades de crédito e garantem flexibilidade para a aquisição de bens.

O consórcio é o principal produto da Chegolá, refletindo uma tendência crescente no Brasil. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) indicam que essa modalidade movimenta mais de R$ 300 bilhões anualmente. Com taxas administrativas competitivas e os maiores índices de contemplação do mercado, os consórcios administrados pela Porto Bank atendem às principais demandas do público-alvo, como a compra de casas próprias ou veículos seminovos e zero quilômetro.

A Chegolá se destaca pela experiência multicanal, oferecendo um app moderno e atendimentos via WhatsApp, telefone e videochamadas, garantindo agilidade e suporte em todas as etapas da jornada do cliente. Além disso, a Chegolá investe em educação financeira, por meio de conteúdos diversificados — blogs, webinars e e-books — ajudando os consumidores a tomarem decisões mais conscientes e seguras.

"Nosso propósito ultrapassa a venda de consórcios. Queremos construir uma relação de confiança, atuando como parceiros estratégicos para que cada cliente transforme seus sonhos em conquistas", destaca Guilherme Pereira, Sócio Fundador e CEO. Esse compromisso inclui o desenvolvimento de soluções sob medida e uma abordagem transparente e humanizada.

A empresa se diferencia ainda pela sua plataforma digital intuitiva e integrada, que utiliza tecnologia avançada para proporcionar uma experiência eficiente. "Aliamos inovação tecnológica a um atendimento personalizado, permitindo que cada cliente tenha as ferramentas necessárias para gerenciar seu planejamento financeiro de forma prática e segura", completa Márcia Camacho, Sócia Fundadora e COO da Chegolá.

Ainda como parte do grupo de principais executivos, a empresa conta com Manes Erlichman, que também foi um dos fundadores e diretor técnico da Minuto Seguros, como Sócio Fundador e Membro do Conselho.

Com uma equipe experiente, a Chegolá planeja se consolidar como referência no mercado de consórcios e soluções financeiras nos próximos cinco anos, impulsionando o crescimento do setor e impactando positivamente a vida de milhares de brasileiros.

FONTE Chegolá Consórcio