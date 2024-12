China Hoje: Oscar Niemeyer: Num dia em que o mundo for mais justo, a vida será mais simples

https://www.youtube.com/watch?v=KDU3hFdqMJs

BEIJING, 27 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Bem-vindo a Sabedoria Antiga, Interpretações Novas. Esta série explica os motivos e os contextos das citações de outras culturas. Neste episódio, explicaremos a frase de Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro do Palácio do Congresso Nacional do Brasil: Num dia em que o mundo for mais justo, a vida será mais simples. A equidade e a justiça são objetivos elevados que os povos de todo o mundo buscam nas relações internacionais. Sendo um membro do Sul Global, a China permanece comprometida em ampliar a representatividade e a influência de todos os países em desenvolvimento na governança global. Ela é o primeiro país a declarar inequivocamente o apoio para a adesão da União Africana ao Grupo dos 20. Para reduzir a divisão digital Norte-Sul, a China propôs o Plano de Ação do G20 sobre a Cooperação e a Inovação Digital, conclamando todas as partes para trabalharem juntas criando um ambiente aberto, justo e não discriminatório para o desenvolvimento da economia digital. Em novembro de 2024, a Cúpula do G20 foi realizada no Rio de Janeiro, Brasil. Este ano ainda marca os 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Brasil. Como os maiores países em desenvolvimento nos hemisférios leste e oeste, respectivamente, China e Brasil permanecem comprometidos com o multilateralismo, tendo trabalhado juntos para a reforma no sistema de cotas do Fundo Monetário Internacional, emitido uma declaração conjunta sobre o enfrentamento das mudanças climáticas.

