Cintas MariaE fortalece presença global e anuncia entrada no mercado brasileiro durante congresso médico

O congresso reuniu os principais nomes da cirurgia plástica nacional e internacional e serviu como palco para a apresentação institucional da marca no Brasil. Embora já conhecida entre pacientes e alguns profissionais, esta foi a primeira exibição oficial da MariaE no país. Centenas de cirurgiões visitaram o estande, analisaram as peças e destacaram diferenciais como toque do tecido, compressão precisa, acabamento e design anatômico.

Com mais de 20 anos de atuação na América Latina, a Cintas MariaE chega ao Brasil com posicionamento premium, unindo engenharia têxtil avançada, compressão graduada, tecidos de alta performance e design ergonômico desenvolvido junto a cirurgiões e fisioterapeutas. Seu foco é entregar um pós-operatório mais confortável, eficiente e tecnicamente embasado — um segmento que cresce no Brasil e demanda produtos de maior valor agregado.

Entre os diferenciais mais citados pelos médicos no evento estão modelos específicos para cada cirurgia, respeito às fases 1 e 2 do pós-operatório, tecidos que regulam temperatura, costuras planas e reforços estratégicos para reduzir atrito e facilitar a recuperação.

A recepção positiva reforçou o posicionamento da MariaE como referência emergente no pós-operatório brasileiro. Muitos profissionais solicitaram catálogos e informações de parceria, destacando a ausência de produtos equivalentes no mercado nacional.

A participação no 61º Congresso da SBCP marca apenas o início da expansão da marca no Brasil. Entre os próximos passos estão a ampliação da rede de parceiros, produção de conteúdo científico e educacional, eventos técnicos, lançamentos de novos modelos e fortalecimento da presença institucional e digital no país.

Sobre a Cintas MariaE

A Cintas MariaE é uma marca colombiana especializada em cintas e peças pós-cirúrgicas premium. Com mais de duas décadas de experiência, destaca-se pela fusão entre ciência têxtil, design ergonômico e inovação tecnológica, oferecendo suporte real às fases do pós-operatório e resultados estéticos superiores. Agora, amplia oficialmente sua atuação no Brasil, um dos maiores mercados mundiais de cirurgia plástica.

