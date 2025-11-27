Citrix Latam anuncia licenciamento baseado em nuvem

License Activation Service elimina arquivos de licença, fortalece a resiliência operacional e simplifica o gerenciamento para clientes em ambientes digitais e híbridos

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Citrix Latam, referência em soluções para ambientes de trabalho digital seguro, iniciou uma atualização global de sua arquitetura de licenciamento, com a transição definitiva para um modelo totalmente baseado em nuvem até abril de 2026. A mudança marca o fim do uso de arquivos de licença tradicionais e introduz o License Activation Service (LAS) como método exclusivo de ativação para componentes on-premises, representando uma modernização significativa da experiência de gerenciamento para clientes de todos os portes.

O LAS substitui a geração e manipulação manual de arquivos de licença. Com a nova abordagem, a ativação passa a ser automática, com atualizações contínuas de seus produtos e eliminação de etapas operacionais sensíveis para que seus clientes aproveitem todo o potencial de seus investimentos na Citrix. O modelo de licenciamento tradicional, embora fundamental por muitos anos, tornou-se um entrave operacional para os usuários. Renovações manuais, gerenciamento de arquivos e interrupções frequentes relacionadas a problemas de licenciamento geraram milhares de chamados de suporte a cada trimestre. Com o licenciamento moderno da Citrix processos automatizados reduzirão os riscos e possibilitará um suporte mais rápido e eficaz.

"Para os clientes na América Latina, a transição para o LAS representa um salto significativo de eficiência e segurança operacional. Nosso objetivo é apoiar cada etapa desta jornada, garantindo uma migração estruturada, transparente e sem impacto para as operações críticas de nossos clientes" afirma Luciana Pinheiro, Diretora da Citrix Latam no Brasil.

Para concluir a migração, os clientes devem atualizar o License Server para uma versão compatível, registrar essa instância no Citrix Cloud e ativar seus ambientes por meio do LAS. A empresa já disponibiliza suporte ao novo método em soluções amplamente utilizadas, como Citrix Virtual Apps and Desktops (em versões LTSR e CR), Provisioning (PVS) e tipos específicos de licença para NetScaler.

O novo modelo de assinatura (subscrição) das soluções Citrix também ganha protagonismo nesse contexto, permitindo que organizações operem de forma híbrida dentro do mesmo contrato. "Na Citrix inovamos constantemente para oferecer valor incomparável para nossos clientes. Hoje temos o prazer de compartilhar uma evolução significativa na forma que entregamos e gerenciamos nossa plataforma. Essa mudança foi projetada para elevar a experiência de nossos clientes por meio de inovação contínua, operações simplificadas e insights mais profundos para gestão do ambiente", complementa Luciana.

Além da modernização tecnológica, a empresa reforça que a coleta de telemetria anônima e agregada na nova plataforma de licenciamento contribui para aprimorar o roadmap futuro dos produtos, além de servir como fonte de insights sobre padrões de uso nos ambientes dos próprios clientes.

A Citrix Latam recomenda que empresas iniciem a atualização o quanto antes, garantindo tempo adequado para ajustes, testes e otimização durante o período de transição. A mudança deve beneficiar especialmente organizações com ambientes complexos, que passarão a contar com maior padronização, menos intervenções manuais e uma experiência de licenciamento mais previsível e resiliente. Além disso, essa mudança alinha a Citrix com outros líderes do setor, como Microsoft e Adobe, que já adotam essa abordagem moderna há anos.

