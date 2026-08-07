CLDF homenageia os 56 anos do Instituto dos Advogados do DF

BRASÍLIA, Brasil, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Câmara Legislativa do Distrito Federal realizou sessão solene em homenagem aos 56 anos do Instituto dos Advogados do Distrito Federal (IADF). Proposta pela deputada distrital Jaqueline Silva (MDB), a solenidade foi aberta e presidida pelo deputado Thiago Manzoni (PL), nesta terça-feira (4).

Jaqueline Di Domenico, Thiago Manzoni e Pedro Gordilho. crédito da foto - Jeremias Alves

A cerimônia reuniu autoridades e membros do Instituto para celebrar a trajetória da entidade, uma das mais tradicionais instituições jurídicas da capital federal, fundada em 1970 com a missão de promover a ciência jurídica, defender o Estado Democrático de Direito e colaborar para o aperfeiçoamento da ordem jurídica.

A presidente do IADF, Jaqueline Di Domenico, ressaltou que a consolidação do Instituto é resultado do trabalho coletivo desenvolvido ao longo de mais de cinco décadas. "Celebrar os 56 anos do IADF é honrar aqueles que construíram a nossa história, valorizar quem a mantém viva e renovar o compromisso de fortalecer o IADF para as próximas gerações", afirmou.

O presidente da OAB/DF, Paulo Maurício Braz Siqueira, ressaltou a atuação conjunta das instituições e a contribuição científica do IADF para o fortalecimento da advocacia e da democracia. "Uma advocacia forte, bem representada e apoiada na produção de conhecimento jurídico é essencial para a solidez das instituições e para a construção de tempos melhores", afirmou.

Durante a cerimônia, foi exibido vídeo institucional com momentos marcantes da trajetória do IADF e sua contribuição para a advocacia e o debate jurídico.

O presidente honorário do IADF, Francisco Lacerda Neto, relembrou os 59 fundadores do Instituto e juristas que marcaram a história jurídica de Brasília e do país, como Sepúlveda Pertence, Sigmaringa Seixas e Maurício Corrêa.

Ao final, foram prestadas homenagens a fundadores, presidentes honorários, integrantes da diretoria e comitês do IADF.

Participaram da solenidade, entre outras autoridades, a procuradora-geral do Distrito Federal, Diana de Almeida Ramos; a ministra do STJ Nilsoni de Freitas; a advogada e ex-presidente da OAB/DF Estefânia Ferreira de Souza Viveiros; o representante da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados, Eduardo Lycurgo e os fundadores do IADF Luiz Carlos Bettiol e Pedro Gordilho.

As comemorações continuam em 18 de agosto de 2026, às 19h, com jantar no Restaurante Rubaiyat, em Brasília, quando será entregue a Medalha Pontes de Miranda, destinada a personalidades de destaque nos estudos do Direito ou pela prestação de relevantes serviços à Justiça.

Convites individuais e mesas de apoiador podem ser solicitados pelo WhatsApp (61) 99866-6105 ou pelo e-mail [email protected].

FONTE Instituto dos Advogados do Distrito Federal (IADF)