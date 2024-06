Coinex celebra o Bitcoin Pizza Day com eventos em todo o mundo

MADRID, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Feliz Bitcoin Pizza Day! No dia 22 de maio, é comemorado anualmente o evento histórico de Laszlo Hanyecz trocando 10.000 BTC por duas pizzas, há 14 anos.

Para celebrar, a CoinEx organizou eventos online e offline ao redor do mundo. Onde os participantes compartilharam pizzas e o prêmio de US$ 5.200. Os encontros offline foram realizados no Brasil, Camarões, Índia, Indonésia, Malásia, Nigéria, Filipinas, Espanha e Vietnã.

No Brasil, a comemoração foi no dia 18/05 (sábado) , na Barra da Tijuca - RJ, onde mais de 100 pessoas tiveram a oportunidade de ganhar uma pizza, dar seus passos iniciais no setor, fazer networking e conhecer figuras do mercado.

Além disso, em junho a CoinEx Charity, braço de ações sociais da CoinEx, realizará uma palestra no instituto ITA, visando disseminar a educação sobre a tecnologia blockchain.

Bitcoin: o pilar da indústria

A posição do Bitcoin, como líder e primeira criptomoeda descentralizada, permanece intocável. Este ano marca sua era de ouro, pois atingiu alta histórica de US$ 73.047, com marketcap de US$ 1,4 trilhão .

Enquanto isso, o primeiro ETF de Bitcoin foi lançado nos EUA no início ano, seguido por Hong Kong, que introduziu o primeiro da Ásia.

Com a conclusão do 4º halving , o escopo de aplicações se expandiu, e a introdução de novos protocolos, Runes e Ordinals, forneceram mais casos de uso.

"Uma Mordida de Bitcoin"

No Bitcoin Pizza Day , a CoinEx ofereceu atividades onde os usuários compartilharam o prêmio de US$ 5.200 na campanha "Uma Mordida de Bitcoin".



Caminho para o Bitcoin: Os participantes compartilharam sua sabedoria sobre criptomoedas na postagem da CoinEx no Twitter/X.

Compartilhe sua fatia: Os participantes enviaram fotos com uma pizza, geradas por IA ou outras ferramenta, no post da Coinex no Twitter/X.

Meetup: Os participantes seguram placas temáticas do evento, tiram fotos em locais icônicos de suas cidades e compartilharam em suas redes sociais marcando a CoinEx, para ganhar pizzas.

Sobre a CoinEx

Fundada em 2017, a CoinEx é uma exchange global de criptomoedas comprometida em simplificar a negociação de cripto. A plataforma oferece uma gama de serviços, incluindo negociação à vista, de margem, futuros, swap, AMM e serviços de gestão financeira para mais de 5 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões.

