Coleção primavera verão da Renner convida mulheres a desfilarem sua essência

PORTO ALEGRE, Brasil, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Com a proximidade da Primavera Verão, também chega a nova coleção da Renner. Abraçando a estação, a coleção mergulha em diferentes universos para entregar ao público formas de expressão através da moda. A campanha de lançamento tem como mote Desfile sua Essência e convida as pessoas a mostrarem a sua PERSONAlidade e se expressarem a partir dos looks da marca. As peças estão disponíveis no site, no app e em todas as lojas físicas do Brasil.

O filme é um dos destaques desta campanha da Renner. (crédito da imagem: Lojas Renner\divulgação)

O filme é um dos destaques desta campanha da Renner. Captadas no Rio de Janeiro, as imagens mostram que em qualquer lugar e independente do seu estilo, a moda é uma aliada para as pessoas manifestarem a sua essência. O filme foi ao ar na TV e em canais digitais da marca, em 21 de agosto.

Para criadores de conteúdo, imprensa e clientes, a varejista apresentou as novidades em primeira mão em uma ativação de brand experience, em São Paulo, nos dias 13 e 14 de agosto. As atrizes e criadoras de conteúdo Bella Campos (@bellacampox) e Lívia Silva (@liviasilva) são as estrelas da campanha e participaram da ativação na capital paulista.

Além delas, estiveram presentes, captando um universo de olhares e formas de se expressar através da nova coleção, criadores de conteúdo parceiros da Renner como Anttónia (@anttonia), Enzo Celulari (@enzocelulari), Isa Scherer (@isascherer), Pathy Dejesus (@pathydejesus), Eliezer (@eliezer), Shantal Verdelho (@shantal) e Mateus Verdelho (@mateusverdelhomv). Alguns clientes também foram convidados pela marca a participar da ativação. O lançamento teve cobertura em tempo real pela criadora de conteúdo Manozzita (@manozzita) em live no Instagram (@lojasrenner).

"A moda se conecta com nossas emoções, momentos de vida e com quem somos. Criamos uma campanha que fortalece estas conversas e reflexões, encorajando a espontaneidade e potencializando as mais diversas formas de expressão. Queremos estimular a liberdade de cada cliente para que experimente, misture e expresse sua essência com uma coleção que vai encantar com as tendências da próxima estação", comenta a diretora de Marketing do Ecossistema da Lojas Renner, Renata Altenfelder.

O lançamento da marca em São Paulo teve a presença do ilustrador Filipe Jardim. O artista criou ilustrações exclusivas em painéis que retratam as inspirações da Renner para a chegada da primavera e do verão. Além disso, os convidados produziram seus conteúdos tendo as telas como pano de fundo. Filipe também customizou peças exclusivas que foram entregues durante a ativação.

A varejista fecha o conjunto de ações com sua Maratona de Estilo Primavera Verão. Nos dias 28, 29 e 30 de agosto, sempre a partir das 18h, um time de influenciadoras do programa Favoritas Renner vai conduzir a série de lives no Instagram mostrando achadinhos entre as trends da nova coleção e garantindo dicas de combinações, hacks de estilo, formas de usar, e sugestões para cada ocasião.

