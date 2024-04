Com a presença de governadores, ministros e vice-presidente, Cana Summit começa nesta quarta em Brasília

Em dois dias de programação, evento promovido pela ORPLANA apresentará Raio-X do produtor, com dados inéditos, e trará as principais reivindicações e debates sobre a produção sustentável da cana-de-açúcar no País

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O futuro da produção de cana-de-açúcar será o tema principal do Cana Summit, evento que acontece nesta quarta e quinta-feira, dias 10 e 11 de abril, em Brasília/DF, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

Cana Summit é promovido pela Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (ORPLANA)

Com a presença de produtores de cana, associações, cooperativas, profissionais do setor e lideranças, o Cana Summit debaterá por meio de painéis assuntos como o fomento de uma agenda positiva; mercado sustentável; oportunidades de rentabilidade para o produtor; os modelos e precificação de cana; os caminhos para o produtor do futuro; além da apresentação de um Raio-X dos produtores de cana do Brasil. Além disso, o evento traz em sua programação reuniões e fóruns com governadores, prefeitos e ex-ministros, ressaltando a importância deste setor que movimenta mais de R$ 43 bilhões.

Entre as autoridades confirmadas para o evento estão o presidente da ABAG Luiz Carlos Corrêa Carvalho; a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá; o diretor técnico da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), Bruno Lucchi; o presidente do Cosag (Conselho do Agronegócio) da Fiesp, Jacyr Costa; Diretor do IAC, Marcos Landell; o engenheiro agrônomo e professor, Marcos Fava Neves; entre outros.

Também foram anunciadas as participações do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Carlos Fávaro; além de deputados e os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas; de Goiás, Ronaldo Caiado; e de Minas Gerais, Romeu Zema. O ex-secretário e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues é outro nome confirmado e aguardado no evento.

"Com o Cana Summit estamos reunindo diversas lideranças para mostrar a força da nossa representatividade e fincando a nossa bandeira em Brasília, pois sabemos como é importante estar próximo do poder público para apresentar os anseios dos produtores de cana-de-açúcar e debater quais serão os caminhos do futuro", revela José Guilherme Nogueira, CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (ORPLANA), entidade promotora do evento.

SERVIÇO

Cana Summit 2024

Dias: 10 e 11 de abril

Local: CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), em Brasília/DF

Horário: das 7h às 17h30 e das 8h às 16 horas

Principais temas: Sustentabilidade, Precificação, Oportunidades e Desafios do produtor de cana e os Caminhos para o Futuro

Mais informações por meio do link.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2383086/ORPLANA.jpg

FONTE ORPLANA