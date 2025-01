Com foco no aumento de fluxo viário de férias, Pumatronix investe em soluções tecnológicas para segurança e eficiência nas estradas

Especialista Marco Meirelles, da Pumatronix, analisa os desafios impostos pelo aumento do tráfego nas estradas

SÃO PAULO, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Durante o período de férias de Verão, observa-se um aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias brasileiras, o que eleva os riscos de acidentes e congestionamentos. Setenta pessoas morreram e 1.231 ficaram feridas por causa de acidentes nas rodovias federais de todo o país nessa virada para 2025. A informação é da Polícia Rodoviária Federal, que divulgou um balanço da Operação Ano Novo.

Apesar da redução de 18,6% no número de mortes e de 20,8% nos feridos em relação ao mesmo período do ano passado, ainda são muitas vidas perdidas. O especialista em inteligência de mercado, Marco Meirelles, da Pumatronix, uma das principais fabricantes nacionais de equipamentos para monitoramento de trânsito e sistemas de transporte inteligente (ITS) analisa os desafios impostos pelo aumento do tráfego nas estradas e dá algumas dicas de como mitigar os riscos de acidentes nas rodovias.

- Monitoramento viário com Inteligência Artificial (IA): O monitoramento de velocidade é uma ferramenta essencial para garantir a segurança viária e a eficiência no tráfego, especialmente em períodos de alta movimentação, como o fim do ano. Equipamentos como radares fixos e móveis, além de sistemas integrados com câmeras e sensores, permitem fiscalizar automaticamente o cumprimento dos limites de velocidade. Essas tecnologias ajudam a reduzir o número de acidentes, já que o excesso de velocidade é uma das principais causas de colisões graves. Além disso, o monitoramento de velocidade contribui para a fluidez do trânsito, inibindo comportamentos de risco e promovendo uma condução mais responsável por parte dos motoristas.

- Free Flow: Este sistema permite a cobrança de pedágio sem a necessidade de paradas, utilizando tags ou leitura de placas para identificar os veículos em movimento. A implementação do Free Flow visa aumentar a mobilidade, reduzir congestionamentos e minimizar a emissão de poluentes. Recentemente, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou a expansão desse sistema para todas as rodovias do país, com o objetivo de tornar o pedágio mais justo e eficiente.

- Pesagem em Movimento (HS-WIM): A tecnologia de pesagem em movimento permite a medição do peso dos veículos enquanto estão em trânsito, sem a necessidade de paradas. Isso contribui para a redução de congestionamentos e aumenta a precisão na fiscalização de excesso de peso, prevenindo danos às rodovias e acidentes.

Gestão de Tráfego: Perspectivas para o Futuro

A adoção dessas tecnologias representa um avanço significativo na gestão do tráfego e na segurança viária. No entanto, é essencial que haja investimentos contínuos em infraestrutura e educação para motoristas, garantindo a eficácia dessas soluções. Além disso, a integração de sistemas de inteligência artificial pode potencializar a predição de acidentes e a gestão do tráfego, tornando as rodovias mais seguras e eficientes.

"O aumento do fluxo de veículos nas estradas durante o fim de ano exige a implementação de soluções tecnológicas avançadas para assegurar a segurança e a eficiência viária. O investimento em sistemas como o free flow e a pesagem em movimento, aliados ao uso de inteligência artificial, são passos fundamentais para enfrentar os desafios impostos por esse período de intenso tráfego", salienta Meirelles.

É uma das principais fabricantes nacionais de equipamentos para monitoramento de trânsito e sistemas de transporte inteligente (ITS), com alta tecnologia para captura e processamento de imagens e leitura de placas de veículos (OCR/LPR), contribuindo para a mobilidade urbana e rodoviária, modernização das cidades, fiscalização e segurança no trânsito. Fundada em 2007, na incubadora Tecnológica do Tecpar (INTEC), conta com Laboratório Tecnológico próprio no qual monta, integra e testa as placas eletrônicas com precisão e qualidade certificada pelo ISO 9001. Em 2021, a Pumatronix adquiriu a Plugfield, uma das maiores fábricas brasileiras de Estação Meteorológica Online.

