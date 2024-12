Com Fut Fanatics, Shopee expande presença em esportes

A loja traz mais de 14 mil itens de artigos esportivos, incluindo mais de 500 modelos de camisas de time e já faz parte da nova seção dedicada à esporte no app

SAO PAULO, 23 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Shopee, marketplace que conecta consumidores e vendedores, anuncia a expansão da sua categoria esportiva com a chegada da Fut Fanatics na seção Lojas Oficiais, que já reúne mais de 800 grandes marcas. Com a novidade, os consumidores terão acesso fácil a uma nova e ampla seleção de um dos principais e-commerces esportivos do país, com mais de 14 mil itens, incluindo mais de 500 modelos de camisas de time.

A Fut Fanatics, que é especialista em artigos esportivos, também traz para os amantes de esportes, chuteiras, calçados, itens casuais e acessórios, atendendo ao público masculino, feminino e infantil.

A entrada da Fut Fanatics no marketplace está alinhada com a estratégia da empresa de atingir novos públicos e impulsionar o crescimento do seu negócio. "Enxergamos na Shopee um forte potencial de vendas e uma maneira eficaz de nos conectarmos com novos consumidores", diz André Garcia, CEO da Fut Fanatics.

Novo espaço dedicado à esportes na Shopee

Além da chegada da Fut Fanatics, a Shopee continua a fortalecer sua categoria esportiva com o lançamento de um novo espaço no app dedicado a produtos relacionados à esportes e atividades físicas, como moda fitness, relógio inteligente, fones de ouvido, alimentos saudáveis, produtos de beleza, bicicletas e até itens para musculação e outras modalidades.

"A chegada da Fut Fanatics e do menu de esportes buscam atender uma demanda crescente por produtos relacionados à atividades físicas na plataforma. Itens de corrida, por exemplo, registraram um aumento de mais de 95% em vendas e mais de 85% em buscas entre janeiro e agosto de 2024 em relação ao ano passado", comenta Felipe Lima, responsável por Desenvolvimento de Negócios da Shopee.

A Shopee é um marketplace que conecta vendedores e consumidores em uma experiência de compra fácil, segura e divertida. Lançada em 2015 em Singapura, a Shopee iniciou a operação local em 2020. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de mais de 15 mil colaboradores e três escritórios na cidade de São Paulo. A empresa possui 12 centros de distribuição e mais de 150 hubs logísticos por todo o país, para atender as vendas dos seus mais de 3 milhões de vendedores brasileiros, que hoje são responsáveis por 90% das transações da plataforma.

A Shopee tem como compromisso ajudar marcas e empreendedores locais a se digitalizarem e terem sucesso no comércio eletrônico, contribuindo para a economia do país. A plataforma faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores, cuja missão é melhorar a vida dos usuários e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

