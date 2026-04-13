Com lançamento estratégico, LG otimiza portfólio de Lava e Seca e reposiciona modelo premium no Brasil

Novos modelos de 15kg e 16kg preenchem lacuna de mercado, enquanto novo modelo de 18kg chega com preço mais competitivo e tecnologia exclusiva AI DD™ 2.0.

Resumo da notícia

O lançamento da nova linha de Lava e Seca LG é um movimento estratégico, fundamentado por um estudo de comportamento do consumidor brasileiro.

A pesquisa identificou um conflito entre a demanda por alta capacidade e o espaço limitado nos lares, que é o foco da nova linha.

Os novos modelos de 15kg e 16kg foram projetados para preencher essa lacuna de portfólio, com posicionamento de preço acessível no segmento premium.

A linha é equipada com tecnologias como a inteligência artificial AI DD™ 2.0, que detecta o nível de sujeira, e o ciclo Pet Care, para entregar a performance que justifica a estratégia.

SÃO PAULO, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em um de seus movimentos mais estratégicos para o mercado brasileiro de linha branca, a LG Electronics (LG) anuncia o lançamento de sua nova linha de Lava e Seca de alta capacidade. Mais do que uma expansão de portfólio, a chegada dos modelos de 15kg, 16kg e a renovação do modelo de 18kg é a resposta direta a um estudo aprofundado da companhia sobre os desafios e desejos do consumidor no Brasil, combinando inteligência de mercado com tecnologia de ponta.

O dilema do consumidor: capacidade vs. espaço

A pesquisa que fundamentou a decisão da LG revelou um paradoxo nos lares do país: enquanto a necessidade de lavar maiores volumes de roupa cresce, o espaço físico nas áreas de serviço permanece limitado. O estudo apontou uma clara frustração do consumidor, que desejava a performance de uma lavadora de grande capacidade, mas não encontrava modelos que se adequassem às dimensões de sua residência.

"Detectamos uma lacuna significativa entre o desejo por capacidade e a realidade do espaço. O consumidor brasileiro é sofisticado e busca a melhor tecnologia, mas as soluções precisam ser compatíveis com sua casa", afirma Rodrigo Fiani, Vice-Presidente de Vendas da LG do Brasil.

Uma resposta estratégica com tecnologia de ponta

A nova linha se posiciona com uma estratégia dupla. Primeiro, preenche o "gap" de portfólio com os modelos de 15kg e 16kg, criando uma ponte para o consumidor que saía de modelos de 14kg e só encontrava opções de 18kg com um investimento consideravelmente mais alto.

Segundo, e de igual importância, a LG reposiciona seu produto de 18kg com um preço muito mais competitivo em comparação ao modelo anterior. Essa decisão torna a máxima capacidade e tecnologia mais acessíveis. Para garantir que a proposta de valor fosse irrecusável, a LG equipou o topo de linha com sua tecnologia mais avançada.

O cérebro da operação é a inteligência artificial AI DD™ 2.0, presente exclusivamente no modelo de 18kg, que não só pesa e identifica o tipo de tecido, mas também detecta o nível de sujeira, otimizando o ciclo para máxima eficiência e cuidado. Essa tecnologia é a prova de que é possível ter capacidade sem sacrificar a preservação das roupas, um pilar do segmento premium.

Refletindo a profunda análise do mercado local, onde mais de 70% dos lares possuem animais de estimação, a LG incluiu o ciclo Pet Care em toda a linha. É um recurso que atende a uma necessidade real e massiva, transformando um diferencial de produto em um pilar estratégico de penetração de mercado.

Visão de mercado e oportunidade

"Este lançamento não é apenas sobre produto, é sobre escuta ativa. Nossa estratégia foi oferecer uma solução completa: mais opções de tamanho com os modelos de 15 e 16kg, e mais acesso à inovação com o novo posicionamento de preço do nosso modelo de 18kg", continua o executivo. "A nova linha materializa nossa estratégia de liderar o mercado com uma inovação que é, ao mesmo tempo, tecnológica e mercadológica."

Ao oferecer uma solução que resolve o dilema de espaço e preço, sem abrir mão da tecnologia, a LG mira em um mercado com potencial de volume significativo, reforçando seu posicionamento como uma marca que combina inovação de ponta com uma precisa compreensão das necessidades locais.

Disponibilidade

A nova linha de Lava e Seca LG já está disponível no site da LG e nos principais varejistas do país. Para mais informações e promoções de lançamento, acesse a página da campanha: https://www.lg.com/br/promocoes/lava-seca-oferta.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955271/Picture1_LG.jpg

FONTE LG ELETRONICS