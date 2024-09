Com nova diretora nacional, a BMC investe no sucesso do cliente no Brasil

HOUSTON, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A BMC, líder global em soluções de software que permitem negócios mais rápidas do que é humanamente possível, anunciou Deborah Fagundes como diretora nacional da BMC para o Brasil.

Fagundes tem um mandato que inclui o desenvolvimento de estratégias de colaboração para o ecossistema de parceiros, capacitando a equipe da BMC Brasil a buscar novas ideias e inovações com execução perfeita – tudo para ajudar a impulsionar o sucesso dos clientes brasileiros da empresa. Ela ingressou na BMC em setembro de 2024.

Fagundes tem mais de 25 anos de experiência no setor de tecnologia, incluindo posições recentes de liderança na Kyndryl, onde trabalhou em estreita colaboração com clientes e parceiros e construiu um programa de cultura como vice-presidente da unidade de clientes da empresa. Através de funções com responsabilidades crescentes na IBM, ela liderou a estratégia de vendas e os programas de colocação no mercado.

Ao longo de sua carreira, ela trabalhou e cocriou com algumas das maiores organizações do Brasil para inovar em sistemas como a nuvem, sistemas distribuídos e mainframe. Sua profunda experiência em dinâmica de parceiros será fundamental para impulsionar o crescimento contínuo do ecossistema de parceiros da empresa.

Esta nova nomeação de liderança demonstra o compromisso da BMC em ajudar nossos clientes no Brasil a adotar a tecnologia para acompanhar os desafios do mercado atual, à medida que os negócios avançam mais rápido do que é humanamente possível.

"O Brasil representa o maior mercado da América Latina, e a história de Deborah de desenvolver estratégias para acelerar o crescimento e colaborar com clientes e parceiros na cocriação de soluções de TI é inestimável para o nosso sucesso mútuo", disse Celso Rodrigues, vice-presidente e gerente geral da BMC na América Latina. "Ela é uma líder natural com uma forte abordagem centrada no cliente e um histórico comprovado de construção de uma forte cultura organizacional e desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Estou feliz por ter Deborah em nossa equipe de liderança na América Latina, pois trabalhamos juntos para atender nossos clientes."

