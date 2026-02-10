Com novas soluções de proteção de cultivos, Bayer marca presença no Show Rural Coopavel 2026

Empresa reforça portfólio completo com avançadas tecnologias para proteção de cultivos, sementes, biotecnologia e agricultura digital

SÃO PAULO, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Dedicada a oferecer soluções sustentáveis e inovadoras para a agricultura brasileira, a Bayer apresenta novidades em seu portfólio para proteção de cultivos na Show Rural Coopavel, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, uma das principais feiras agrícolas do país, organizada anualmente em Cascavel (PR). Entre as inovações, a companhia destaca um herbicida pré-emergente, dois pós-emergentes, voltados para a cultura de soja e trigo, e um novo fungicida capaz de combater doenças relevantes no campo.

Com um investimento global de 2,6 bilhões de euros anuais em Pesquisa e Desenvolvimento, a Bayer é uma das empresas que mais investem em inovação no setor. Além disso, somente no Brasil, a previsão é que mais de 20 formulações sejam lançadas pela companhia até 2030.

"Nosso principal foco é oferecer soluções completas por meio de um portfólio de inovações que integra sementes, biotecnologias, proteção de cultivos e uma plataforma de agricultura digital robusta, visando auxiliar o agricultor nos desafios diários no campo, otimizando a produção e aumentando a rentabilidade de forma sustentável e tecnológica", comenta Rodrigo Nuernberg, Líder da Unidade de Negócios Centro Sul para Proteção de Cultivos da Bayer.

Uma das novidades em destaque na feira é o Xtendimax 2, uma evolução importante na tecnologia à base de dicamba. A nova geração reduz significativamente o risco de volatilidade e deriva nas lavouras, sendo recomendado em pós emergência, especialmente para as culturas de soja e algodão. A solução compõe o manejo contra de plantas daninhas de folhas largas que afetam as lavouras de soja, como a buva e diversas espécies de caruru, e já estará disponível no mercado para a safra 2026/2027.

"Esse é um importante avanço para o mercado de proteção de cultivos, uma vez que é uma tecnologia que traz níveis ainda maiores de segurança e confiabilidade para o manejo de plantas daninhas. Além disso, é vital destacar que, quando utilizado conforme as recomendações de bula e as boas práticas agrícolas, o produto não apresenta risco para áreas vizinhas ou para a cultura tratada", aponta Nuernberg.

Outro herbicida que passa a integrar o portfólio da multinacional é Convintro® Duo, um avanço importante no combate a plantas daninhas e com um ativo inédito no país, o Diflufenicam, aplicado na pré-emergência das plantas daninhas que, junto com o Metribuzim, traz alto espectro de controle.

A Bayer também leva para feira uma solução inédita para a cultura de trigo. O herbicida pós-emergente Mateno Pós é um dos principais do mercado que atua em amplo controle das principais plantas daninhas que afetam a triticultura, como a buva, aveia preta, cipó-de-veado e picão preto.

Já para auxiliar o produtor paranaense no combate a uma das principais doenças na cultura, a ferrugem asiática, que nesta safra já tem o dobro de casos registrados no estado, se comparado a 2024/2025, segundo dados do consórcio Antiferrugem, liderado pela Embrapa Soja, a multinacional lança mais um membro da consagrada família FOX, o fungicida Fox® Ultra. Composto por protioconazol, impirfluxam e trifloxistrobina, o produto inaugura um novo patamar de performance de controle, amplo espectro de ação e tecnologia Leafshield, que confere maior velocidade na absorção e eficiência, compondo o manejo de outras doenças, como a mancha-alvo e podridão das vagens e dos grãos.

"A entrada desses produtos no mercado brasileiro faz parte da estratégia global de inovação na proteção de cultivos da companhia para os próximos anos, fortalecendo ainda mais a sua posição neste segmento", reforça Rodrigo Nuernberg.

A empresa também prepara o pré-lançamento de uma molécula inédita para os próximos anos, atualmente em fase de registro. O primeiro inseticida cetoenol, que fará parte de uma família de produtos inéditos, conta com uma eficiência superior no controle populacional das pragas e excelente efeito residual, sendo adequado para aplicação em culturas como soja e algodão. Além disso, é um produto verde altamente seletivo, por não afetar insetos benéficos, como os polinizadores.

Portfólio fortalecido

Os lançamentos se unem ao já consagrado portfólio da empresa, que garantem o tratamento ideal para as principais plantas daninhas, pragas e doenças fúngicas de milho, algodão e soja, entregando os melhores resultados às lavouras.

A família Fox é um bom exemplo de como as soluções ajudam na sojicultura: o Fox® Xpro é indicado para a primeira aplicação, antes do fechamento das entrelinhas da soja, já o Fox® Supra é destinado à segunda aplicação, após o fechamento das entrelinhas, por ser um fungicida de amplo espectro reforçado para ferrugem asiática e doenças de final de ciclo.

Para minimizar os prejuízos bilionários que os nematoides trazem à cultura de soja por ano, a Bayer dispõe para os agricultores o Verango® Prime, que tem impulsionado a produtividade das lavouras no Paraná e colaborado para que agricultores tenham maior rentabilidade. Ao oferecer aplicação em barra, ele contribui para uma produção mais sustentável, possibilitando sua dosagem precisa por hectare. Para melhorar ainda mais os resultados, o produtor ainda pode contar com Bayer Directo Nematoide, que consiste em uma prescrição customizada de Verango Prime para talhões de soja, compartilhando o risco do investimento em nematicida, dependendo do resultado nos talhões inscritos.

Contra insetos sugadores, Curbix® combate rapidamente e protege culturas de milho e soja por mais tempo graças ao efeito de choque e longo período de controle.

Para a cultura de milho, um destaque importante no portfólio da empresa é o Adengo, herbicida para manejo pré-emergente de daninhas, um produto com amplo espectro de controle e dois modos de ação, o Isoxaflutol e Thiencarbazone, que atuam tanto em folhas largas quanto estreitas. O pré-emergente pode ser utilizado com ou sem formação de palhada, o que garante a eficácia do manejo de dessecação.

Sementes e biotecnologias

Durante a feira, a Bayer contará com um estande focado em biotecnologias, a exemplo da Intacta2 Xtend® (i2x), a mais completa biotecnologia para soja disponível no mercado, capaz de registrar resultados frequentes acima de 100 sacas de soja por hectare. Para a próxima safra 2026/27, os produtores poderão contar com mais de 200 variedades de i2x e Xtend Biotec para todas as regiões produtoras do país.

Outra solução inteligente voltada para a cultura da soja destacada na feira é a ferramenta ™, FieldView™ Advisor, atrelada a plataforma Climate FieldView™, que é capaz que comparar o desempenho de variedades de soja que contêm a biotecnologia Intacta2 Xtend®, auxiliando produtores na escolha de sementes e no plantio, além de gerar uma recomendação personalizada de posicionamento de sementes para cada talhão.

Os visitantes também terão a oportunidade de conhecer a próxima geração de biotecnologia para soja, Intacta 5+. Com previsão de comercialização para a Safra 2027/28, dependendo de aprovações internacionais, é a primeira tecnologia no Brasil a oferecer tolerância a cinco herbicidas (mesotriona, dicamba, glifosato, glufosinato e 2,4-D) e proteção contra as principais lagartas que afetam o ciclo da soja (incluindo Rachiplusia nu, Spodoptera eridania e Elasmopalpus lignosellus). Os testes de campo serão iniciados ainda em 2026.

A Monsoy, com atuação no desenvolvimento de variedades de soja que se adaptam aos diferentes desafios e condições do campo brasileiro, também contará com estande no evento e destaca variedades para o estado, como a M 6330 i2X, que apresenta alta tolerância ao estresse hídrico; a M 6620 i2X e a M 7222 i2X, ambas resistentes a mancha alvo; a M6202 i2x, que possui ampla adaptação, com alto teto produtivo; a M 5921 i2X, resistente à pústula bacteriana e a M 6131 i2X com também com estabilidade e alto teto produtivo.

Reafirmando seu pioneirismo e tradição em inovação, a Bayer apresenta um portfólio de híbridos de milho desenvolvidos para as necessidades específicas da região. Durante o evento, o agricultor poderá conferir os híbridos recém-lançados, com foco na safrinha, como o DKB 292 PRO4, da Dekalb, focado em segurança agronômica e produtividade para mercados de médio e alto investimento. A Agroeste destaca o AS 1801 PRO4, com alto potencial produtivo e a Agroceres destaca o AG 8510 PRO4, com excelente segurança agronômica. Essas soluções refletem a estratégia da Bayer em oferecer genética de ponta que impulsiona a rentabilidade e a sustentabilidade dos produtores paranaenses.

Agricultura digital

A digitalização no agronegócio é a base para que novos modelos de negócio sejam implementados. Isso permite que os produtores rurais, com o uso de dados, moldem o futuro da agricultura, tornando-a ainda mais digital, sustentável e rentável. Por meio de um portfólio integrado, a Bayer é uma facilitadora da digitalização no campo, apoiando o produtor em diversas pontas da produção agrícola.

Alinhada a estratégia digital e de inovação da empresa para a cultura de milho, a multinacional também leva para o evento o programa Bayer VAlora Milho. Desenvolvido no Brasil e exclusivo para os agricultores que adquirem híbridos de milho de marcas da Bayer, o programa otimiza a produtividade e rentabilidade das lavouras de milho, disponibilizando sugestões personalizadas sobre a escolha de híbridos, população de sementes e de aplicação personalizada de nitrogênio para cada ambiente produtivo do talhão.

Com mais de 10 anos de experiência acumulada, o programa já superou a marca de 1,6 milhão de hectares com prescrições emitidas para mais de 1.500 produtores. Diante da crescente adesão, a empresa projeta que o programa alcance pelo menos 2 milhões de hectares plantados anualmente até 2030. Somente na última safrinha, as áreas participantes do programa, que somaram mais 180 mil hectares, registraram ganhos médios de quatro a sete sacas por hectare e uma taxa de sucesso superior a 80%.

PRO Carbono

Integrado ao sistema de agricultura digital da Bayer, o PRO Carbono é a maior plataforma de soluções regenerativas da América Latina. O objetivo é conectar agricultores, indústrias e mercados que buscam cadeias produtivas que integram sustentabilidade como vantagem competitiva e motor de crescimento do negócio. Atualmente, a plataforma reúne mais de 3 milhões de hectares e integra mais de 3 mil agricultores no Brasil, Argentina e Paraguai, oferecendo soluções como: cálculo da pegada de carbono de operações agrícolas, ferramentas de suporte à adoção de práticas regenerativas e mecanismos para comprovar impactos em escala.

Nas fazendas participantes, a adoção dessas práticas promoveu ganho médio de 11% na produtividade anual e um aumento de 9% na estabilidade produtiva. Além disso, a pegada de carbono é menor que a média nacional: soja 50% (podendo passar de 70% com melhorias no manejo) e milho 55% (podendo superar 60%).

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos — seu segundo maior mercado no mundo — com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2891024/WhatsApp_Image_2026_02_09_at_15_46_07.jpg

