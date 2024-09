Com regulamentação, consumo de cigarros eletrônicos entre adolescentes norte-americanos cai e chega a 5,9%

A taxa é a menor apresentada no país na última década.

SÃO PAULO, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O uso de cigarros eletrônicos entre estudantes do ensino fundamental e médio dos EUA caiu para 5,9%, uma redução significativa em comparação aos 7,7% em 2023. É o que mostra o relatório do CDC (em português, Centro de Controle e Prevenção de Doenças) e da FDA (Food and Drug Administration), agência de saúde reguladora dos EUA. A taxa representa o menor nível em 10 anos.

As autoridades estimam que 1,63 milhão de estudantes norte-americanos consomem vapes (eram 2,13 milhões em 2023), esse número representa cerca de um terço do volume em 2019, quando o uso por menores de idade atingiu o pico. A redução foi impulsionada pelos alunos do ensino médio com cerca de 500 mil usuários a menos em comparação a 2023.

Nos EUA, a venda de vapes é regulamentada. Com a adequação da norma e de regras sanitárias, o uso foi reduzido devido às restrições de idade, fiscalização e aplicação rigorosa das leis contra varejistas e fabricantes, incluindo empresas que comercializam ilegalmente no país.

Após a regulamentação, foram criadas campanhas educativas. Uma pesquisa realizada pela Truth Initiative and Brown University, e divulgada pela revista JAMA, comprovou a eficácia do programa This is Quitting, que distribui mensagens de texto para adolescentes para ajudá-los a parar de consumir vapes. Após sete meses, cerca de 38% dos participantes relataram não ter usado cigarro eletrônico.

De acordo com pesquisadores, antes da regulamentação não havia dados para ajudar com a estratégia. As mensagens dão dicas de como os jovens podem cessar a vontade de fumar e incluem estratégias de enfrentamento cognitivas e comportamentais, treinamento de atenção plena e de respiração, autocuidado e suporte social.

No Brasil, a comercialização é proibida desde 2009. Dados do IBGE (2019) apontam que 1 em cada 4 adolescentes já experimentaram o produto. Entre adultos, o consumo cresceu 600% desde 2018 (Ipec 2023) em um cenário de totalmente dominado pela ilegalidade.

Mais de 80 países já regulamentaram os vapes para frear o mercado ilícito e evitar o risco para a saúde pública desencadeado pelos produtos contrabandeados. Há um consenso mundial sobre a importância de proibir e conscientizar adolescentes sobre o perigo deste consumo. Já para os adultos fumantes, o consumo de produtos regulamentados tem sido incentivado como forma de redução aos danos da nicotina.

FONTE CDC (em português, Centro de Controle e Prevenção de Doenças; FDA (Food and Drug Administration)