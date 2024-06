Comissão de Transições Energéticas afirma que os países podem triplicar a ambição climática até a COP30

Se os governos refletirem o rápido progresso tecnológico atual e os compromissos nacionais, industriais e da COP28 existentes ao estabelecerem novas metas climáticas

LONDRES, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em seu mais recente briefing, Credible Contributions: Bolder Plans for Higher Climate Ambition in the Next Round of NDCs, o ETC (Comissão de Transições Energéticas) pede a colaboração da industria e do governo para aumentar a ambição da próxima rodada de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) até a COP30. Se quisermos limitar o impacto das mudanças climáticas, as NDCs podem e devem refletir o potencial técnico e reforçar o progresso existente, definindo metas mais ambiciosas com vínculos mais fortes com as políticas nacionais. Ao definir uma direção clara e reduzir a incerteza, a próxima rodada de NDCs pode acelerar ainda mais a implementação de tecnologias de energia limpa.

Desde que o Acordo de Paris foi assinado na COP21, os países são obrigados a apresentar e aumentar as promessas climáticas nacionais a cada cinco anos. A próxima apresentação está prevista para o ano que vem. Essas NDCs, como são conhecidas, servem como roteiros de alto nível para a ação climática nacional, estabelecendo metas de redução de emissões em períodos de 10 anos. O sucesso da transição de baixo carbono até o momento foi impulsionado pela resposta do setor às metas do governo - acelerando a implantação e reduzindo os custos. O setor reconhece a oportunidade na próxima rodada de NDCs e pede que os governos priorizem a entrega de NDCs de alta ambição que proporcionem segurança, desbloqueiem investimentos e acelerem a implantação de tecnologias.

Terceira rodada de NDCs prevista para 2025

Atualmente, as emissões globais de gases de efeito estufa estão em um recorde histórico (~59 GtCO 2 e)[1] e continuam a aumentar. Se forem totalmente alcançadas, as metas atuais da NDC definidas em 2020 deverão proporcionar apenas ~6 GtCO 2 e de redução de emissões por ano até 2035. Esse número está longe da redução de ~23-30 GtCO 2 e necessária até 2035 para um caminho alinhado a 1,5°C.

De acordo com o ETC, se os governos refletirem os compromissos políticos existentes assumidos na COP28 e nacionalmente, além do progresso tecnológico mais recente na próxima rodada de NDCs, os níveis gerais de ambição poderiam quase triplicar. Isso alcançaria ~18 GtCO 2 e de mitigação por ano em 2035 e colocaria o mundo em uma trajetória para limitar o aquecimento a 2°C.

Um rápido progresso está sendo feito. Muitas das principais tecnologias da transição energética já atingiram pontos de inflexão para um crescimento que se reforça automaticamente, e políticas nacionais sólidas apoiam a aceleração da fabricação e da implantação em todo o mundo. Por exemplo, novas instalações de energia eólica e solar agora atendem a mais de 90% do crescimento da demanda global de energia. Os veículos elétricos agora representam 18% das vendas globais de veículos de passeio e até 20% e 40% das vendas na Europa e na China, respectivamente. As tecnologias e políticas necessárias para descarbonizar a indústria pesada e o transporte de longa distância estão alcançando prontidão comercial.

Além disso, na COP28, cerca de 200 países se comprometeram a triplicar a capacidade de energia renovável, dobrar o ritmo de melhoria da eficiência energética até 2030 e fazer a transição para o sistema de energia sem combustíveis fósseis.

"A indústria escalou rapidamente a fabricação e a implantação de tecnologias de energia limpa com o apoio e os compromissos políticos existentes. A maior ambição na próxima rodada de NDCs na COP30 tem o potencial de reforçar e acelerar esse ciclo de feedback positivo. A colaboração entre a indústria e o governo para que se comprometam com planos mensuráveis, viáveis e investíveis é fundamental para impulsionar a ação." Adair Turner, Presidente da Comissão de Transições Energéticas.

Os compromissos existentes e o progresso incorporado oferecem espaço para um grande fortalecimento significativo das NDCs, mas ir além dos 2°C para alinhar as NDCs a um caminho de 1,5°C exigirá ainda mais ações. Será necessário um progresso mais rápido para interromper o desmatamento, eliminar gradualmente o carvão do sistema energético e acelerar a entrega de projetos em setores industriais e transportes de difícil redução de carbono.

As "NDCs 3.0" devem ajudar a transformar a ambição em ação

É necessária uma maior ambição por parte do governo e indústria para estimular a implantação acelerada de tecnologias de energia limpa, mas a ambição, por si só, não trará progresso. A ETC recomenda que as "NDCs 3.0" definam:

Roteiros claros e detalhados para a implementação de ações climáticas aceleradas com o apoio de uma política governamental sólida (por exemplo, metas quantitativas para GW de energias renováveis, datas de eliminação gradual das proibições de venda de veículos com motores a gasolina ou diesel).

Metas mensuráveis, abrangentes (cobrindo todos os setores e gases de efeito estufa) e detalhadas para a redução de emissões.

Planos de investimento, especialmente para os mercados emergentes, indicando claramente o investimento e o financiamento climático internacional necessários para atingir as metas estabelecidas.

"Triplicar a ambição na próxima rodada de NDCs é viável se os governos refletirem o rápido progresso tecnológico obtido na transição energética até o momento e os compromissos existentes que assumiram. Isso nos colocaria muito mais próximos da meta do Acordo de Paris. Mas para limitar o aumento da temperatura global a apenas 1,5°C, a ambição deve ser ainda maior. Seria necessário um fim imediato ao desmatamento, a rápida eliminação do carvão globalmente, e o progresso acelerado na indústria pesada e no transporte." Ita Kettleborough, Diretora da Comissão de Transições Energéticas.

As prioridades serão diferentes de acordo com o país, mas o briefing do ETC destaca que, para todos os países, independentemente do nível de ambição, implementação e financiamento, é possível uma mudança radical na ambição na próxima rodada de NDCs. Apoiar as NDCs com planos de transição detalhados pode desbloquear o investimento e a ação da indústria necessários para atingir esses objetivos.

Credible Contributions: Bolder Plans for Higher Climate Ambition in the Next Round of NDCs (Planos mais ousados para uma maior ambição climática na próxima rodada de NDCs) foi desenvolvido em colaboração com membros da ETC de todo o setor, instituições financeiras, e defesa do meio ambiente. A ETC é uma coalizão global de líderes de todo o cenário energético comprometidos em alcançar emissões líquidas zero, até a metade do século, cujos membros incluem Arup, bp, HSBC, Iberdrola, National Grid, Octopus Energy, Petronas, Shell, SSE, Rabobank, Vattenfall, We Mean Business e World Resources Institute.

