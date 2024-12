Como a inteligência artificial está transformando as negociações de dívidas no Brasil

A JCS Junior desenvolveu ferramenta de IA que analisa causas da inadimplência e oferece soluções personalizadas para credores e devedores

SAO PAULO, 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Os brasileiros acumulam um total de R$402,03 bilhões em dívidas, com um terço da população endividada: mais de 73 milhões estão nessa situação, segundo a Serasa Experian. Já a Confederação Nacional do Comércio aponta que, no mês de novembro, 29% das famílias estavam inadimplentes no mês de novembro, maior índice desde outubro de 2023. Os principais vilões da inadimplência no país são o cartão de crédito (16%), as contas de água e luz (12%) e o cheque especial (10%).

José Carlos, sócio da JCS Junior Advogados Associados

Nesse contexto, a JCS Junior, empresa líder em cobrança e renegociação, inova ao adotar uma tecnologia baseada em inteligência artificial para compreender os motivos da inadimplência e criar soluções sob medida para credores e devedores.

A nova ferramenta utiliza inteligência artificial para analisar as interações com os devedores, identificar os reais motivos da inadimplência e oferecer opções personalizadas de negociação. Além de utilizar indicadores internos, a IA foi treinada com informações de anos de experiência no setor, tornando os resultados muito mais eficientes, sendo que a análise é atualizada após cada interação com o cliente. Segundo José Carlos, diretor da JCS Junior, essa abordagem tem garantido uma taxa de conversão superior a 50%, o que significa que a maioria dos clientes consegue regularizar suas dívidas. "O nosso objetivo vai além de recuperar valores. Queremos devolver a credibilidade e a autoestima das pessoas, utilizando canais como chat e e-mail que as façam se sentir acolhidas e seguras para discutir suas situações financeiras", destaca o diretor.

Por que os brasileiros estão inadimplentes?

As dificuldades financeiras que levam à inadimplência têm raízes profundas. Jose Carlos destaca as principais causa que levam ao descontrole:

Juros altos: Aumentam o custo do crédito, tornando financiamentos e empréstimos mais caros e elevando o valor das parcelas, o que sobrecarrega o orçamento das famílias. Além disso, as dívidas em atraso crescem rapidamente devido aos juros acumulados, criando um efeito de "bola de neve" que dificulta a quitação. A restrição de crédito e a redução da renda disponível agravam a situação, enquanto empresas também são impactadas, gerando demissões e cortes salariais que reduzem ainda mais a capacidade de pagamento, contribuindo diretamente para o aumento da inadimplência no Brasil.

Desemprego: Apesar de o número de desempregados no país ter caído em outubro, chegando a 6,2%, cerca de 6,8 milhões de brasileiros continuam sem emprego, o que contribui para o não pagamento das dívidas.

Diminuição da renda média familiar: Em 2024, as famílias de baixa renda foram mais impactadas pela inflação do que os lares de maior poder aquisitivo. Entre janeiro e maio, a inflação para quem tem renda mensal inferior a R$2.105,99 chegou a 2,57%, superando a média geral de 2,27% registrada para todas as faixas de renda.

Compras para terceiros: Muitos brasileiros ainda não têm nenhuma precaução ao emprestar seu próprio nome para que amigos e familiares façam compras, sem nenhum tipo de contrato.

Falta de educação financeira: Maus hábitos de consumo, falta de organização financeira e desconhecimento sobre como gerir e multiplicar recursos levam muitas pessoas à estagnação econômica, frequentemente culminando em endividamento.

Falta de controle nos gastos: Especialmente no fim do ano, com as ofertas da Black Friday e a chegada do Natal, o intenso estímulo de marketing para as compras dessa época pode se tornar um fator que impulsiona o endividamento da população.

Doenças: O elevado custo dos medicamentos e dos serviços de saúde privados, combinado com a perda de renda causada por afastamentos frequentes, afeta não apenas o PIB, mas também a estabilidade financeira das famílias.

O futuro da inadimplência no Brasil

Com a combinação de inovação tecnológica e apoio jurídico, a JCS Junior espera ajudar ainda mais brasileiros a retomarem o controle de suas finanças. Enquanto isso, especialistas apontam para a importância de políticas de educação financeira e planejamento a longo prazo como pilares para evitar que novas dívidas sejam acumuladas.

"A inadimplência não é apenas um problema econômico, mas também social. Compreender suas causas é o primeiro passo para criar um ambiente de maior equilíbrio entre credores e devedores", conclui José.

