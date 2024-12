Como os processadores para smartphones impulsionam a IA generativa

Chips como o MediaTek Dimensity 9400 incorporam Unidade de Processamento Neural de 8ª geração, com tecnologia para refinar grandes modelos de linguagem

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A inteligência artificial generativa (IA generativa) desponta como uma força transformadora no mundo da tecnologia, mudando a forma como criamos e experimentamos o conteúdo. Além da capacidade de analisar ou processar informações existentes, a IA generativa tem a habilidade de criar conteúdo novo e original, abrangendo desde imagens e músicas até textos e códigos de software. Essa revolução está sendo impulsionada por processadores para smartphones como o novo MediaTek Dimensity 9400.

A IA generativa baseia-se em algoritmos de aprendizado de máquina que aprendem padrões e estruturas a partir de dados existentes. Depois que esses algoritmos são treinados por seus criadores, eles podem usar esse conhecimento para gerar novo conteúdo que compartilhe características semelhantes com os dados de treinamento, mas que, ao mesmo tempo, seja único e original.

Dimensity 9400 e a IA

O Dimensity 9400 é um processador de ponta projetado para impulsionar a IA generativa em dispositivos móveis 5G de categoria flagship (premium). "Ele incorpora uma poderosa Unidade de Processamento Neural (NPU) de 8ª geração, que introduz, pela primeira vez em um chip de smartphone de alto desempenho, a adaptação de baixa classificação (LoRA), para refinar grandes modelos de linguagem (LLM) e a geração de vídeo diretamente no dispositivo", destaca Samir Vani, diretor de desenvolvimento de negócios da MediaTek para a América Latina. Isso significa que o Dimensity 9400 pode executar modelos complexos de IA de forma eficiente, permitindo experiências de IA generativa mais rápidas e fluidas em dispositivos móveis.

Tipos de conteúdo que a IA generativa pode criar

A versatilidade da IA generativa é impressionante, pois permite a criação de uma ampla gama de conteúdos, incluindo:

Imagens: de fotos realistas a obras de arte abstratas.

Música: Composições musicais originais em diferentes estilos.

Texto: Artigos, poemas, roteiros e até mesmo códigos de programação.

Vídeos: Sequências de vídeo realistas ou animadas. O Dimensity 9400, com sua capacidade de captura de vídeo HDR em todo o alcance do zoom, possibilita que a IA generativa crie vídeos de qualidade excepcional.

Aplicações da IA generativa

As aplicações da IA generativa são diversas e abrangem uma ampla gama de indústrias:

Entretenimento: criação de efeitos visuais, composição musical, geração de personagens para videogames.

Medicina: melhoria de diagnósticos e tratamentos, aprimoramento no atendimento ao paciente, simulação de procedimentos cirúrgicos.

Educação: desenvolvimento de materiais educativos personalizados e ferramentas de aprendizado interativas.

Marketing: geração de conteúdo criativo para campanhas publicitárias.

Benefícios da IA generativa

A IA generativa oferece uma série de benefícios significativos:

Criatividade aumentada: permite que as pessoas expressem sua criatividade de novas maneiras e explorem ideias inovadoras.

Maior eficiência: automatiza tarefas repetitivas, liberando tempo para que as pessoas se concentrem em atividades mais estratégicas.

Personalização: facilita a criação de conteúdos personalizados adaptados às necessidades e preferências individuais.

Inovação: promove a inovação em diversas indústrias ao fornecer novas ferramentas e capacidades.

A IA generativa traz ferramentas inovadoras para a criatividade, permitindo que profissionais como artistas, escritores e designers explorem ideias e conceitos que seriam difíceis de realizar de outra forma.

