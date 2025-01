Companhia Brasileira de Cartuchos lança pistola .22 Fast

Modelo foi projetado para ser a primeira escolha em pistolas .22 LR semiautomáticas de uso permitido

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 24 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), forte apoiadora e incentivadora do esporte do tiro, está lançando o mais recente desenvolvimento da sua linha de produtos: a .22 Fast.

Projetada para ser a primeira escolha em pistolas .22 LR semiautomáticas de uso permitido, a novidade combina tecnologia de ponta, segurança e desempenho.

Sua construção robusta e materiais de alta qualidade asseguram durabilidade e resistência, além de excelente custo-benefício, que a tornam uma arma ideal para iniciação da prática esportiva, treinamento e lazer.

Seu receptáculo é em alumínio, a coronha em polímero e o acabamento oxidado. É uma arma extremamente leve, com apenas 1,1kg.

O design ergonômico da .22 Fast oferece uma empunhadura com grip confortável e segura, adaptando-se perfeitamente à mão do usuário.

A pistola .22 Fast possui cano de 6" com rosca e 3 carregadores (com capacidade 10 tiros), assim como trilho Picatinny no receptáculo e na coronha, permitindo a instalação de acessórios. Acompanha case rígido.

PONTOS DE VENDA

A novidade está em comercialização nas principais lojas revendedoras e a partir de março de 2025 no portal de vendas da CBC (www.cbcstore.com.br), voltado a militares, policiais, CACs e outras categorias autorizadas a adquirir estes produtos, conforme legislação vigente.

Para mais informações e a linha completa de produtos CBC, acesse: www.cbc.com.br

SOBRE A CBC

Solidez, inovação e foco no cliente. Esta tem sido a postura da CBC desde sua fundação, em 1926. Nas plantas produtivas de São Paulo e Rio Grande do Sul é fabricada uma completa gama de produtos voltados à defesa, segurança, esporte e lazer, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria.

Empresa Estratégica de Defesa, a CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas brasileiras, atuando como arsenal nacional para defesa da soberania nacional. No âmbito internacional, a CBC possui atuação global e é uma das maiores fornecedoras mundiais de munição para países da OTAN.

Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, o Grupo CBC é líder mundial em munições para armas portáteis. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes.

Há mais de 60 anos a CBC estimula o segmento com uma ampla linha de carabinas de pressão, mantendo a tradição somada à inovação. As carabinas de pressão – popularmente conhecidas também como espingardas de chumbinho – unem pessoas e conecta gerações, seja em momentos de lazer ou na iniciação ao esporte de tiro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2605206/22_Fast.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos