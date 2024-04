Compromisso da Midea para o Dia da Terra de 2024: Um futuro melhor para as próximas gerações

Em 2023, a Midea reciclou mais de 160.000 toneladas de eletrodomésticos usados para produzir plásticos reciclados, demonstrando a sua dedicação à sustentabilidade. A Midea também fez avanços significativos no desenvolvimento de novos materiais para seus eletrodomésticos de lavanderia, reduzindo o uso de plástico em 670 toneladas. Este avanço é um passo significativo para alcançar o nosso objetivo a longo prazo de reduzir a utilização de plástico em todas as nossas linhas de produtos.

A Midea tomou diversas medidas para reduzir seu impacto ambiental em 2023, incluindo:

Midea investiu mais de 132 milhões de RMB em economia de energia e redução de emissões, promovendo 1.875 projetos de economia de energia.

A capacidade instalada dos sistemas distribuídos de geração de energia fotovoltaica atingiu 280 MW, gerando mais de 220 milhões de kWh de energia elétrica, com a compra de eletricidade verde de 7,439 milhões de kWh.

A fábrica Midea Hefei estabeleceu um modelo autossuficiente e sustentável de gestão de recursos hídricos, economizando mais de 240.000 toneladas de água.

Nestes 3 anos, a Midea vendeu 3,75 milhões de produtos refrigerantes R290. A substituição por produtos refrigerantes R290 proporciona uma redução de 1,63 milhão de tCO2e, o que equivale à absorção de CO2 em um ano de 1,93 milhão de hectares de floresta amazônica.

Supondo que a vida útil de cada chiller centrífugo de rolamento magnético KWING seja de 20 anos, cada 1.000 chillers podem reduzir 27.750 toneladas de consumo de carvão padrão e 69.250 toneladas de emissões de dióxido de carbono.

O "Projeto de conversão de gás em eletricidade para fornos de secagem" na fábrica de Midea Shunde reduziu as emissões de carbono em 1.511 toneladas.

Os esforços da Midea para reduzir a sua pegada de carbono e promover práticas sustentáveis resultaram em diversas iniciativas, incluindo o uso de energia renovável, a redução do consumo de água e a implementação de embalagens sustentáveis.

Em 2023, a Midea foi aprovada na auditoria do Pacto Global da ONU e ingressou formalmente no UNGC, solidificando ainda mais seu compromisso com a sustentabilidade.

A Midea lançou seu terceiro relatório ESG com metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável definidas para 2030 e revelou sua primeira história de marca ESG com uma visita VIP inesperada, destacando sua dedicação à sustentabilidade.

Juntos, podemos causar um impacto positivo no nosso planeta e garantir um futuro melhor para as gerações vindouras.

