美的2024年地球日許子孫後代一個更美好的未來

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23 4月, 2024, 00:19 CST
中國佛山2024年4月23日 /美通社/ -- 一年一度的世界地球日是一項旨在提高人們對環境問題的認識並促進相關知識宣傳的活動。今年世界地球日的主題為「全球戰塑 」，強調解決塑料污染問題的緊迫性。
2023年，美的回收了超過16萬噸廢舊家電，用以生產再生塑料，彰顯了美的對可持續發展的執著追求。此外，美的在研發洗衣機新材料方面也取得了重大進展，減少了670噸塑料用量。這一突破標誌著美的朝著實現所有產品線減少塑料用量這一長期目標又邁出了重要一步。
2023年，美的採取了多項措施來減少對環境的影響，其中包括：
- 美的在節能減排方面投資超過1.32億元人民幣，推廣了1,875個節能項目。
- 分佈式光伏發電系統裝機容量達到280兆瓦，發電量超過2.2億千瓦時，購買綠電743.9萬千瓦時。
- 美的合肥工廠建立了自給自足的可持續水資源管理模式，節水超過24萬噸。
- 近3年來，美的共銷售R290製冷劑產品375萬套。更換為R290製冷劑產品後，實現二氧化碳減排163萬噸，相當於193萬公頃亞馬遜雨林一年的二氧化碳吸收量。
- 假設每套鯤禹KWING磁懸浮離心式冷水機組的產品壽命為20年，則每1，000套冷水機組可減少27,750噸標準煤用量和69,250噸二氧化碳排放。
- 美的順德工廠的「烘乾爐氣改電項目 」減少碳排放1,511噸。
美的為減少碳足跡、促進可持續發展，採取了多項措施，包括使用可再生能源、減少用水量、推行可持續包裝等。
2023年，美的成功通過聯合國全球契約辦公室審核，正式加入聯合國全球契約組織，進一步鞏固了對可持續發展的承諾。
美的已發佈第三份ESG（環境、社會和治理）報告，提出了雄心勃勃的2030年可持續發展目標，發佈首支ESG品牌故事片，講述了VIP，即下一代的孩子們參觀工廠的故事，彰顯了美的對可持續發展的堅定承諾。
通過共同努力，我們可以對地球產生積極的影響，為子孫後代創造更美好的未來。欲瞭解更多有關美的可持續發展舉措的信息，請訪問其ESG品牌故事：https://www.linkedin.com/company/mideagroup/。
SOURCE Midea Group
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