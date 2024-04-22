美的2024年地球日許子孫後代一個更美好的未來

中國佛山2024年4月23日 /美通社/ -- 一年一度的世界地球日是一項旨在提高人們對環境問題的認識並促進相關知識宣傳的活動。今年世界地球日的主題為「全球戰塑 」，強調解決塑料污染問題的緊迫性。

2023年，美的回收了超過16萬噸廢舊家電，用以生產再生塑料，彰顯了美的對可持續發展的執著追求。此外，美的在研發洗衣機新材料方面也取得了重大進展，減少了670噸塑料用量。這一突破標誌著美的朝著實現所有產品線減少塑料用量這一長期目標又邁出了重要一步。