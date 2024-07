COMUNICADO AO MERCADO: Novo Diretor de Relações com Investidores

SÃO PAULO, 2 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Investimentos Bemge S.A. ("Companhia") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que Gustavo Lopes Rodrigues foi indicado, nesta data, pelo Conselho de Administração da Companhia como o novo Diretor de Relações com Investidores ("DRI"). Gustavo reportará a Renato Lulia Jacob, que recentemente assumiu a posição de Diretor de Estratégia Corporativa, Relações com Investidores e M&A Proprietário do Conglomerado Itaú Unibanco. Renato reportará ao Diretor Presidente do Conglomerado Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho.

Gustavo ingressou no Conglomerado Itaú Unibanco como estagiário em 2000 e é sócio desde 2021. Com mais de 20 anos de experiência, construiu sua carreira com passagens em diversas áreas dentro de Finanças e ao longo dos últimos 7 anos liderou a superintendência de Relações com Investidores. Gustavo é formado em Administração de Empresas.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores

Contato:

Relações com Investidores

(11) 2794.3547

