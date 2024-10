Condor lança campanha "Prevenir Não Dói" em prol do autocuidado e prevenção do câncer de mama

SÃO BENTO DO SUL, Brasil, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Condor, que celebra 95 anos de história em 2024, reafirma seu compromisso com a prevenção e o autocuidado através de sua parceria de 12 anos com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama). Em apoio ao Outubro Rosa, a empresa lança mais uma edição da vassoura Multiuso na cor rosa, para a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença.

Divulgação

Gerson Grohskopf, gerente de marketing da categoria de limpeza da Condor, destaca que a vassoura Multiuso foi escolhida por ser um dos produtos mais vendidos da empresa, que atua em seis categorias: limpeza doméstica, limpeza profissional, beleza, higiene bucal, pintura artística e imobiliária. "Assim como a limpeza do lar é um hábito diário, queremos alertar que a prevenção também deve ser uma prioridade", explica Gerson. Ele reforça que mais de 5 milhões de unidades da vassoura Multiuso em prol da FEMAMA foram vendidas na última década. A campanha de em 2024 tem como lema "Com mais informação somos mais vida", e a Condor ajuda a difundir essa mensagem como uma prestação de serviços à sociedade.

Para a Dra. Maira Caleffi, mastologista e Presidente Fundadora da FEMAMA "quando detectado precocemente, o câncer de mama tem até 95% de chance de cura. Precisamos continuar ampliando o acesso à informação para transformar realidades, e a Condor vem sendo uma parceria importante nessa luta", afirma.

A campanha busca tornar o tema da prevenção acessível ao público. Por meio do "Guia Fantástico sobre a conscientização do câncer de mama", a empresa trará capítulos divulgados periodicamente nas redes sociais. "Queremos transformar a maneira como falamos sobre prevenção, usando uma linguagem leve que crie uma conexão emocional com as pessoas", explica Fernanda Djanikian, diretora de marketing da Condor.

Marcelo Fragoso, Sócio e Diretor-Criativo da agência Elefant, complementa que a campanha será veiculada em formatos interativos, como vídeos e infográficos, para aumentar o engajamento e humanizar o tema.

A Condor também reforça o compromisso com exames preventivos para as funcionárias de suas plantas fabris, em que mais de 50% dos trabalhadores são mulheres. Adriana Zellner, Gerente de Gente e Gestão, destaca a importância de levar essa conscientização para dentro da empresa e comunidades ao redor. Para conferir os conteúdos, siga @mundocondor e contribua para a disseminação de informação e conscientização.

