Conectando montanhas e mares, abrindo caminhos amplos entre China e Brasil

SHIJIAZHUANG, China, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Um artigo de notícias da Great Wall New Media -- Por ocasião do 50.º aniversário do início das relações diplomáticas entre China e Brasil e do aniversário de 25 anos da amizade entre a Província de Hebei e o Estado de Goiás, no Brasil, o Great Wall International Communication Center, veículo de mídia local da Província de Hebei, e a AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, um dos principais veículos de comunicação do Estado de Goiás, realizaram um intercâmbio de jornalistas para visitas entre os dois países entre julho e setembro de 2024. Esses jornalistas produziram reportagens detalhadas sobre a cooperação prática entre a China e o Brasil, que geraram uma forte repercussão nas províncias e estados de ambos os países.

Uma transmissão ao vivo entre o Estado de Goiás e a AGÊNCIA BRASIL CENTRAL no Brasil. (PRNewsfoto/Great Wall New Media)

No dia 20 de novembro de 2024, os chefes de estado da China e do Brasil anunciaram seu compromisso de construir uma comunidade China-Brasil em conjunto, com um futuro compartilhado. As atividades de intercâmbio cultural e aprendizado mútuo entre os dois países foram ainda mais incentivadas. Para esse fim, o Great Wall International Communication Center e a AGÊNCIA BRASIL CENTRAL no Brasil uniram forças mais uma vez para se concentrarem em áreas específicas da cooperação entre China e Brasil, como comércio, cultura e educação. Por meio da transmissão ao vivo, eles visam ampliar a troca de informações e promover a cooperação e o intercâmbio entre China e Brasil, estabelecendo, assim, uma conexão transcontinental.

Clique no link para saber mais sobre a transmissão ao vivo.

Vídeo – https://www.youtube.com/watch?v=8vTDWae7w9Q

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2599610/20250116103701.jpg

FONTE Great Wall New Media