Conexão Global | Fábrica da Great Wall Motor no Brasil é inaugurada e entra em operação; Presidente Lula participa do evento

SHIJIAZHUANG, China and SÃO PAULO, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Um Relatório Novo de Notícias da Mídia Nova da Grande Muralha:

No dia 15 de agosto, horário local do Brasil, a fábrica da Great Wall Motor (GWM), localizada no município de Iracemápolis, no estado de São Paulo, foi oficialmente inaugurada. O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve presente no local e assinou na carroceria do primeiro Haval H6 GT produzido na linha de montagem. O início das operações da fábrica marca um passo importante da estratégia de localização da GWM no mercado latino-americano.

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O Centro Internacional de Comunicação da Great Wall Motor realizou uma conexão ao vivo com repórteres especiais no local do evento e também entrevistou o prefeito de Catalão, no estado de Goiás, bem como especialistas do Instituto de Estudos da China Contemporânea e do Mundo, para analisar conjuntamente o desenvolvimento da internacionalização da indústria chinesa de veículos de nova energia.

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FONTE Great Wall New Media