Conferência Gartner Segurança & Gestão de Risco 2026 destaca tendências e prioridades críticas em cibersegurança

Evento reunirá analistas e líderes para debater o impacto da Inteligência Artificial, de novas ameaças e de mudanças regulatórias nas estratégias de segurança das organizações

SÃO PAULO, 10 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia, anuncia novidades da Conferência Gartner Segurança & Gestão de Risco 2026, que será realizada nos dias 4 e 5 de agosto, no Sheraton São Paulo WTC Hotel. O evento reunirá analistas do Gartner, líderes de segurança, gestão de riscos, tecnologia e negócios para discutir as principais tendências, previsões, prioridades e estratégias que estão moldando o futuro da cibersegurança. Com o tema 'Mais Inteligentes, Rápidos e Fortes... Juntos', a conferência irá abordar temas essenciais para ajudar as organizações a enfrentar um cenário cada vez mais complexo, marcado pelo avanço da Inteligência Artificial (IA), das ameaças digitais, das mudanças regulatórias e a crescente necessidade de fortalecer a resiliência cibernética.

"Estamos observando uma mudança importante na forma como as organizações lidam com a cibersegurança. O desafio já não é apenas proteger ativos digitais, mas desenvolver a capacidade de antecipar riscos, responder rapidamente às mudanças e fortalecer a resiliência dos negócios diante de ameaças em constante evolução", afirma Paul Furtado, Vice-Presidente Analista do Gartner e Chair da Conferência. "A Inteligência Artificial amplia significativamente as oportunidades de inovação, mas também acelera a velocidade e a complexidade dos ataques. Nesse contexto, os líderes precisam tomar decisões mais rápidas e melhor fundamentadas para proteger suas organizações e sustentar o crescimento".

A conferência é especialmente relevante para executivos seniores de TI e cibersegurança, incluindo Chief Information Security Officers (CISOs), Chief Security Officers (CSOs) e outros líderes responsáveis pelas estratégias de segurança corporativa. O evento também é direcionado a diretores, gerentes e líderes das áreas de gestão de riscos cibernéticos, segurança da informação, segurança de aplicações, infraestrutura e Nuvem, continuidade de negócios e privacidade de dados, além de arquitetos de segurança, engenheiros, desenvolvedores e profissionais técnicos envolvidos na proteção de ambientes digitais cada vez mais distribuídos e complexos.

Em um contexto marcado pela reinvenção e adaptação, a Conferência Gartner Segurança & Gestão de Risco 2026 oferecerá aos participantes acesso a pesquisas, análises e recomendações práticas para apoiar decisões estratégicas de segurança. O evento também promoverá a troca de experiências entre líderes que estão na linha de frente da transformação digital e da proteção dos negócios, criando oportunidades para fortalecer conexões, ampliar redes de relacionamento e acompanhar tendências emergentes que impactam a gestão de riscos, resiliência cibernética e defesa.

Entre os destaques da programação está o keynote de abertura conduzido por Oscar Isaka, Diretor Analista Sênior do Gartner, que irá explorar como organizações podem transformar os desafios atuais da cibersegurança em oportunidades para fortalecer sua capacidade de adaptação, inovação e resiliência. A sessão abordará como a Inteligência Artificial pode ser utilizada para modernizar identidades humanas e de máquinas, como transformar a inevitabilidade dos ataques cibernéticos em ciclos contínuos de aprendizado e preparação, além de como impulsionar organizações mais inteligentes, rápidas e resilientes diante das ameaças atuais.

A programação foi estruturada em seis vertentes que refletem os principais desafios enfrentados atualmente pelos líderes de segurança. Em 'Liderança e Inovação em Cibersegurança', os participantes terão acesso a estratégias para alinhar iniciativas de segurança aos objetivos do negócio, otimizar recursos, fortalecer sua atuação como líderes e impulsionar inovação, resiliência e confiança executiva. Já a vertente de Riscos Cibernéticos e Resiliência abordará formas de fortalecer a capacidade das organizações de gerenciar riscos, ampliar sua resiliência cibernética e responder a um ambiente de ameaças cada vez mais complexo, incluindo temas relacionados à privacidade, riscos de terceiros, IA e tecnologia operacional.

A vertente de Infraestrutura e Segurança em Nuvem explorará como conceitos como zero trust e Inteligência Artificial podem ser integrados às estratégias de proteção de infraestruturas modernas, ambientes híbridos e operações em Nuvem. Em Segurança de Aplicações e Dados, especialistas do Gartner discutirão tecnologias, práticas e abordagens voltadas à proteção de dados, ao desenvolvimento seguro de aplicações e à implementação de arquiteturas resilientes para sustentar a transformação digital.

Complementando a programação, a vertente Operações e Resposta em Cibersegurança reunirá sessões dedicadas à detecção, investigação e resposta a ameaças, além do uso de Inteligência Artificial para aprimorar operações de segurança, acelerar processos de resposta e fortalecer programas de gestão de exposição em um cenário de ameaças em constante evolução. Já a vertente voltada ao programa CISO Circle reúne os insights e orientações mais relevantes do Gartner para lideranças, em sessões interativas e conexões com pares com desafios similares, ajudando os participantes a construir sua marca pessoal, fortalecer relações com líderes C-level e impulsionar a resiliência cibernética em um ambiente disruptivo.

Três vertentes Spotlight com os temas Inteligência Artificial, Gestão de Identidade e Acesso e Navegando em um Ambiente Volátil também abordarão temas críticos para as organizações atualmente. Ainda, durante os dois dias, os participantes poderão interagir com mais de 50 fornecedores de soluções, além de conhecer casos de sucesso reais. Além de pesquisas com as tendências de mercado, haverá apresentação de Gartner Magic Quadrant™ para ajudar na visualização do posicionamento dos fornecedores de tecnologia.

A agenda está disponível e mais informações sobre a Conferência Gartner Segurança & Gestão de Risco 2026 podem ser acessadas em: https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/security-risk-management-brazil

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com.

FONTE Gartner