Conheça os procedimentos estéticos injetáveis que ajudam a expressar a sua melhor versão

As novas gerações estão apostando em tratamentos com efeitos instantâneos com preenchedores de ácido hialurônico e skinboosters

SÃO PAULO, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Pacientes ao redor do mundo buscam cada vez mais procedimentos estéticos para expressarem a sua individualidade. É o que revela o Next by Galderma, relatório que identifica as principais tendências que já estão revolucionando o mercado de beleza. Uma delas, chamada de "Expressionalidade", aponta como os cuidados com a pele e a relação com o envelhecimento passam a ser uma ferramenta de autoexpressão1.

O estudo ainda identificou que a autenticidade é fundamental para a Geração Z e Millennials, com 8 em cada 10 pessoas afirmando que "ser você mesmo" define a beleza ideal. Esse desejo, por expressar a individualidade, aliado à crescente fluidez de gênero e ao "boom do Zoom" – que intensificou a nossa relação com a própria imagem – impulsiona a procura por procedimentos estéticos1.

Mas, como atender a essa demanda por resultados personalizados? Para o cirurgião plástico Luddi Oliveira (CRM-MG 58918), a chave está na aplicação estratégica e consciente de procedimentos que realcem os traços individuais de cada paciente.

"Além de acompanhar o que é tendência, é preciso entender que o nosso rosto muda conforme avançamos a idade. Um bom profissional, aplicando as técnicas de forma estratégica, conseguirá entregar um tratamento personalizado, que promova o embelezamento desejado pelo paciente. Ele já sai do consultório com o resultado aparente, mas acompanhando suas características individuais", explica Oliveira.

Segundo o profissional, um dos procedimentos que ele tem indicado aos seus pacientes é o ácido hialurônico injetável. "Atualmente, tivemos uma evolução no aumento do portfólio de diferentes géis de ácido hialurônico que atendem necessidades e regiões específicas. Um gel de ácido hialurônico mais maleável, por exemplo, pode ser aplicado em regiões faciais de mais movimentação, como os lábios. Já os géis mais consistentes para reforçar a estrutura óssea, estruturar e contornar os tecidos da pele, ou projetar alguma região, como o queixo, nariz e a mandíbula. Também temos o gel ultrafino, skinboosters, para hidratar, amenizar cicatrizes de acne e linhas finas", explica.

Dentre os existentes no mercado, um que tem conquistado pacientes ao redor do mundo é Restylane®, que se diferencia por proporcionar resultados personalizados*2-6 e mais naturais na opinião dos especialistas6, com duração comprovada de até 36 meses**8. A linha ainda conta com Restylane® SkinboostersTM, que melhora os 6 aspectos principais de qualidade da pele9-12: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros, com resultados duradouros de até 15 meses***10.

"A maioria dos pacientes que vejo está optando por pequenas e sutis mudanças que ajudarão a se sentir mais confortáveis com sua própria aparência, respeitando sua individualidade e conquistando a melhor versão de si", finaliza o cirurgião.

É importante ressaltar que a aplicação de Restylane® e Restylane® SkinboostersTM deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável.

*Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento

**Estudo em sulco nasolabial com retratamentos em 9 e 18 meses, n=52

***Avaliação de durabilidade no dorso das mãos, n=93.

Referências

1. GALDERMA. NEXT by Galderma. 2024. Disponível em: https://www.galderma.com/next-galderma. Acessado em: setembro de 2024.

2. Philipp-Dormston WG, Wong C, Schuster B, Larsson MK, Podda M. Evaluating Perceived Naturalness of Facial Expression After Fillers to the Nasolabial Folds and Lower Face With Standardized Video and Photography. Dermatol Surg. 2018 Jun;44(6):826-832.

3. Edsman K, Nord LI, Ohrlund A, Lärkner H, Kenne AH. Gel properties of hyaluronic acid dermal fillers. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1170-9.

4. Rzany B, Cartier H, Kestemont P, Trevidic P, Sattler G, Kerrouche N, Dhuin JC, Ma YM. Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1153-61.

5. Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. J Drugs Dermatol. 2012 Jan;11(1 Suppl):s5-8.

6.Ohrlund A. New method to study the balance of firmness and flexibility for HA fillers. Pôster apresentado no AMWC 2019.

7. Data on File. Message Recall Aesthetics. HSR Health. Maio 2021. *Pesquisa realizada pelo segundo ano consecutivo, 2021(n=141) e 2022 (n=150)

8. Narins R.S., Brandt F.S., Dayan S.H. et al. Persistence of nasolabial fold correction with a hyaluronic acid dermal filler with retreatment: results of an 18-month extension study. Dermatol Surg. 2011 May;37(5):644-50.

9. Belmontesi M, De Angelis F, Di Gregorio C, Iozzo I, Romagnoli M, Salti G, Clementoni MT. Injectable Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid as a Skin Quality Booster: An Expert Panel Consensus. J Drugs Dermatol. 2018 Jan

10. Wu Y et al. A randomized study showing improved skin quality and aesthetic appearance of dorsal hands after hyaluronic acid gel treatment in a Chinese population. J Cosmet Dermatol 2020

11. Dierickx C, Larsson MK, Blomster S. Effectiveness and Safety of Acne Scar Treatment With Nonanimal Stabilized Hyaluronic Acid Gel. Dermatol Surg. 2018 Nov

12. Kim, J. Effects of Injection Depth and Volume of Stabilized Hyaluronic Acid in Human Dermis on Skin Texture, Hydration, and Thickness. Archives of Aesthetic Plastic Surgery 2014;20(2):97-103.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações: www.galderma.com

FONTE Galderma