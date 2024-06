Conjunto de facas da marca suíça SIGG chega à cozinha dos clientes do Supernosso, em sua primeira campanha de selos de descontos em parceria com L-founders of loyalty

Consumidores podem acumular selos de descontos para adquirir itens de cozinha, entre facas, afiadores e tesouras da marca SIGG

SÃO PAULO, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Facas de estilo profissional e ultrarresistentes, da marca suíça SIGG, produzidas em aço japonês de alta qualidade, tesoura de cozinha, afiador de facas e um bloco magnético, aguardam os clientes do Supernosso. A rede estreou dia 3 de junho sua primeira campanha "Super Selinhos de Desconto", em parceria com a holandesa L - founders of loyalty, líder global em soluções de fidelização para varejo.

Facas suiças na primeira campanha de fidelidade para Supernosso (Divulgação)

A marca suíça SIGG é líder na fabricação de utensílios de cozinha, como facas e panelas, conhecidos pela qualidade, durabilidade e resistência. Os produtos apresentam um design moderno revestido em preto, adaptando-se a qualquer estilo de cozinha. A lâmina das facas passa por um tratamento abaixo de zero, o que as torna mais duráveis e resistentes à corrosão.

Para a ação do Supernosso, a cada R$20,00 reais em compras, em um único cupom fiscal, o cliente cadastrado no Clube Supernosso ou no Supernosso Prime receberá um selo de desconto para acumular e adquirir os produtos da campanha, com descontos que variam até 98%. A ação irá até 22 de setembro para compra de produtos e acúmulo de selos. Haverá um prazo adicional somente para compra dos produtos SIGG com desconto, utilizando os selos acumulados, de 23 de setembro ao dia 06 de outubro.

A gerente de marketing do grupo, Tatiana Geraldo, acredita que a campanha é uma forma de oferecer uma experiência diferente para o cliente nas lojas do Supernosso, além de fortalecer o engajamento entre a rede e o consumidor. "Os clientes acabam se interessando por esse tipo de promoção pois sabem que, no momento da compra, podem adquirir produtos de excelente qualidade, por um preço muito benéfico", explica.

Beatriz Ramos, CEO da L-founders of loyalty no Brasil, celebra a parceria:"É com gratidão e grande entusiasmo que a L-founders of loyalty desenvolveu a campanha de selos de desconto para o Supernosso, referência em qualidade de atendimento e oferta de excelentes produtos. Como fazemos com todos os nossos parceiros, nosso time criou para o grupo mineiro uma estratégia singular, com o principal propósito de fidelizar e ampliar sua base de consumidores. Estou segura de que essa primeira campanha terá um enorme sucesso e irá superar as expectativas de resultados da diretoria do Supernosso, porque as campanhas da L-founders of loyalty incentivam o engajamento dos clientes de forma simples, dinâmica, com um forte apelo emocional que cria conexão imediata, momentos e memórias especiais".

Sobre a L- founders of loyalty

Com operação em todos os continentes e presente em 37 países, já beneficiou 100 milhões de consumidores, em parceria com mais de 43 mil estabelecimentos. A L-founders of loyalty foi fundada pelo criador das campanhas dos selinhos – que lançou sua primeira campanha de fidelidade há mais de 30 anos) e por um grupo de colaboradores, que, juntos, somam mais de 1.800 anos de experiência no segmento. A empresa é parceira das principais empresas varejistas do mundo. Uma de suas missões é auxiliar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de seus consumidores, com o uso dos selinhos como ferramenta potencializadora de vendas em programas de fidelidade. É detentora da marca Fidelidade com Propósito®, reafirmando a intenção de incorporar propósitos de responsabilidade social às campanhas desenvolvidas.

Sobre o Grupo Supernosso

Com 83 anos de atuação, faturamento de R$4,1 bilhões e 10 mil colaboradores, o Grupo Supernosso é o 26º maior do Brasil, de acordo com ranking da ABRAS. Para este ano, a expectativa de faturamento é de R$4,5 bilhões. E, até 2030, o grupo planeja duplicar o tamanho da empresa, com expansão de lojas para o interior de MG e outros estados.

Em consonância com a proposta de proporcionar mais comodidade aos clientes, o grupo aposta fortemente em omnicanalidade. Hoje, conta com 60 lojas físicas em Belo Horizonte e na região metropolitana, sendo 37 unidades Supernosso, a rede de supermercados premium, e 23 atacarejos com a marca Apoio Mineiro. Além do SuperNosso.com , canal de vendas online do Supernosso e o Apoio Entrega, canal de vendas online do Apoio Mineiro, que conta com os aplicativos Clube Supernosso e Clube Apoio. Ainda fazem parte do grupo 250 minilojas de conveniências em condomínios de Belo Horizonte e Uberlândia e em cidades do Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e região metropolitana de Brasília/DF, além do Orgânicos do Chico, canal de vendas on-line de produtos orgânicos.

Também integram o Grupo as indústrias Raro Alimentos, que manipulam carnes e frios com SIF e uma infraestrutura completa de panificação, que produz pães artesanais e alimentos prontos de marca própria para venda nas lojas e para terceiros. E ainda as distribuidoras especializadas Decminas – eleita pela ABAD por cinco vezes consecutivas como a melhor distribuidora de produtos industrializados de Minas Gerais, com alcance em mais de 800 municípios mineiros -, a DEC Bahia e DEC LUB, distribuidora de óleos lubrificantes da Shell para todo o estado de Minas Gerais.

