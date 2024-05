Consumidores de vapes se reúnem para conscientizar sobre redução de danos no mundo todo

O World Vape Day acontece no dia 30 de maio e tem como tema o combate à desinformação generalizada sobre cigarros eletrônicos

SÃO PAULO, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O World Vape Day, Dia Mundial do Vape, acontece no dia 30 de maio e reúne a comunidade de consumidores para conscientização sobre os esforços mundiais da redução de danos com produtos alternativos de nicotina, como os cigarros eletrônicos. Segundo o DIRETA - Diretório de Informações para Redução dos Danos do Tabagismo, que organiza a participação de consumidores brasileiros, a ação deste ano tem como foco o combate à desinformação sobre o tema.

Uma pesquisa da IPSOS realizada com 27 mil fumantes em 28 países, revela um alto grau de desinformação, já que 74% dos participantes acreditam que vaporizar é tão ou mais prejudicial do que consumir cigarros convencionais. Para os pesquisadores, essa desinformação generalizada representa um desafio de saúde pública e é uma barreira para uso de alternativas de nicotina menos danosas, como já comprovado por diversas revisões científicas.

Em países como o Brasil, por exemplo, 90% dos respondentes consideram que vaporizar é tão ou mais prejudicial do que fumar. Por outro lado, na Itália, França e Reino Unido, os consumidores compreendem que o vape apresenta menor risco em comparação ao cigarro tradicional quando devidamente regulamentado.

"A desinformação impede que adultos fumantes optem por alternativas mais seguras para o consumo de nicotina. É preciso capacitar os indivíduos com base em evidências científicas sobre como o consumo seguro de vapes pode nos levar a um mundo sem fumo", explica Alexandro Lucian, presidente do DIRETA. Lucian destaca que os vapes não são isentos de riscos e que não devem ser utilizados por menores de idade ou adultos não fumantes. Ele lembra também que, no Brasil, os produtos são proibidos pela Anvisa desde 2009 e os cerca de 3 milhões de consumidores estão expostos ao mercado ilegal.

E para marcar o Dia Mundial do Vape, os consumidores escolheram se reunir em frente ao Congresso Nacional, que debate um Projeto de Lei para criar regras para os cigarros eletrônicos no país.

