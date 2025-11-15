COP 30: Governo brasileiro e Global Energy Alliance unem forças para expandir energia limpa e oportunidades na Amazônia

15 nov, 2025, 17:42 GMT

BELÉM, 15 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O governo brasileiro, por intermédio do Ministérios das Minas e Energia, e a Global Energy Alliance for People and Planet, fecharam uma parceria de cinco anos que ampliar o fernecimento de energia renovável, empregos e oportunidades econômicas à comunidades remotas da Amazônia — promovendo o acesso à energia, fortalecendo a bioeconomia regional e acelerando uma transição energética inclusiva.

O Secretário Nacional de Transição Energética e Planejamento do Brasil, Gustavo Ataíde, e o CEO da Global Energy Alliance for People and Planet, Woochong Um, assinam uma parceria público-privada-filantrópica de 5 anos para expandir o acesso à energia limpa e à geração de renda na Amazônia.
Assinado hoje em Belém durante a COP30, o protocolo apoiará os esforços do MME para eliminar a pobreza energética na Amazônia, onde quase um milhão de brasileiros ainda vivem sem acesso à eletricidade e 2 milhões não conectados à rede nacional de energia. A parceria reforça o compromisso do Brasil de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, fomentar o desenvolvimento econômico local e promover equidade social.

Essa iniciativa faz parte do esforço da América Latina para alcançar o acesso universal à eletricidade e ampliar a oferta de energia renovável. Na última década, a região expandiu o acesso à energia elétrica mais rapidamente do que quase qualquer outra parte do mundo — um progresso impulsionado, em grande parte, pela regulação sólida e pelos investimentos contínuos do Brasil em sua rede elétrica.

No entanto, esta reta final representa o maior desafio. Mais de 95% dos brasileiros que ainda não têm acesso à eletricidade vivem na Amazônia, onde grandes distâncias, baixa densidade populacional e ecossistemas frágeis tornam a expansão da rede tradicional cara e complexa.

"O Brasil está mostrando que é possível combinar inclusão energética, responsabilidade climática e oportunidade econômica. Esta parceria com a Global Energy Alliance reforça o compromisso nacional de levar energia renovável e universal a todas as famílias brasileiras. Estamos transformando a ambição climática em ação concreta", afirmou Alexandre Silva, ministro das Minas e Energia.

O secretário nacional de Transição Energética e Planejamento, Gustavo Ataíde, pontuou que o protocolo é mais um aliado nas ações do programa Energias da Amazônia. "Estamos alinhando investimento e inovação para garantir que a energia limpa impulsione os empreendimentos locais, apoie serviços essenciais e promova o crescimento econômico inclusivo. Isso converge com as nossas diretrizes do Energias da Amazônia, que é o maior programa de descarbonização do mundo. É geração de energia limpa com qualidade para a população", afirmou o secretário.

O protocolo de intenções aprofunda a colaboração já em andamento entre o Ministério de Minas e Energia e a Global Energy Alliance, com o objetivo de traduzir o acesso e ampliação da oferta de energia renovável em melhorias concretas na vida das pessoas. Além disso, fortalece os esforços conjuntos para aprimorar as políticas energéticas, executadas pelos programas ampliando a capacidade de implementação e expandindo o uso produtivo da eletricidade em regiões remotas.

"Temos orgulho de firmar esta parceria com o governo brasileiro e o Ministério de Minas e Energia para transformar energia limpa em oportunidade para comunidades em toda a Amazônia. Isso vai além da eletricidade — trata-se de dignidade, meios de subsistência e um futuro justo para cada família. Junto à liderança do Brasil, estamos demonstrando como a energia renovável pode substituir os combustíveis fósseis e fortalecer as economias locais, impulsionando o beneficiamento do açaí, a pesca, as escolas, os postos de saúde e muito mais. O que construirmos na Amazônia pode se tornar umodelo de eletrificação equitativa e crescimento inclusivo em toda a América Latina e além", afirmou o CEO da Global Energy Alliance, Woochong Um.

Juntos, os parceiros alinham investimento e inovação para garantir que a energia limpa impulsione os empreendimentos locais, apoie serviços essenciais e promova o crescimento econômico inclusivo.

Após a COP30, a parceria terá destaque ainda no 2º Workshop Energias da Amazônia, que acontecerá em dezembro, em Manaus, organizado pelo Governo do Brasil, pelo Ministério de Minas e Energia e pela Global Energy Alliance. O evento reunirá autoridades governamentais, concessionárias de energia e parceiros de desenvolvimento para compartilhar e debater os resultados dos leilões recentes de sistemas isolados e explorar novos projetos híbridos que integrem energia solar e armazenamento em baterias para comunidades remotas em toda a Amazônia.

