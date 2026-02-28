Coro do Tabernáculo volta a se apresentar neste sábado com Ivete Sangalo e transmissão global no YouTube

SÃO PAULO, 28 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Após uma estreia emocionante nesta sexta-feira (27), Ivete Sangalo sobe novamente ao palco do Ginásio do Ibirapuera hoje, sábado (28), para sua segunda participação especial na turnê "Canções de Esperança" do Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Para ampliar o acesso ao público, a apresentação será transmitida ao vivo pelo YouTube oficial do Coro do Tabernáculo . Além disso, 527 capelas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todo o país exibirão o espetáculo para o público interessado. No site oficial , é possível localizar a unidade mais próxima.

Ivete Sangalo canta com o Coro do Tabernáculo da Praça do Templo em São Paulo sexta-feira (27) Foto: Divulgação Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Ivete em apresentação com o Coro do Tabernáculo no Ginásio do Ibirapuera sexta-feira (27).

A cantora vai interpretar "Luar do Sertão", música executada na primeira visita do grupo ao Brasil em 1981, além do clássico de Tom Jobim "Águas de Março" e os grandes sucessos como "Eva" e "Quando a Chuva Passar".

A conexão com o Brasil também se reflete na presença de integrantes brasileiros no corpo fixo do Coro, como Alan Silva e Álvaro Martins, residentes nos Estados Unidos. Essa integração reforça ainda mais o caráter da apresentação, que combina excelência técnica e diversidade cultural.

O retorno do Coro do Tabernáculo ao Brasil, uma iniciativa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acontece após 45 anos e mobiliza uma estrutura monumental: são 330 vozes e uma orquestra de 70 músicos, todos voluntários, além de 78 instrumentos musicais, incluindo duas harpas. A regência é de Mack Wilberg, um dos nomes mais respeitados da música coral contemporânea.

A turnê em São Paulo, que já mobilizou milhares de pessoas, encerra sua programação amanhã, domingo (01/03), com uma última apresentação às 16h00 no Ginásio do Ibirapuera.

*Tradição*

Desde 1929, o Coro mantém o programa "Music and the Spoken Word", a transmissão contínua de rádio e TV mais antiga dos Estados Unidos. O grupo também é responsável pelo especial de Natal mais assistido da televisão aberta norte-americana, exibido anualmente pela PBS.

Reconhecido como um ativo cultural de relevância global, o Coro trabalha temas universais como paz, esperança e resiliência. Todos os artistas são voluntários, conciliando suas carreiras profissionais com a atuação musical.

*Serviço:*

*Datas e horários das apresentações*

28/02 (sábado), às 18h00

01/03 (domingo), às 16h00

Local: Ginásio do Ibirapuera

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 1361 - portão 12

Ingressos: gratuitos (esgotados)

