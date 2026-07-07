CovationBio apresenta duas novas inovações de base biológica na Feira de Tecidos Funcionais de Nova York

Xatryx® bioPTMEG e a recém-lançada fibra elasterell-p Sorona® estão no centro das atenções no estande #404 da CovationBio

NEWARK, Delaware, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Covation Biomaterials LLC ("CovationBio®") está apresentando suas duas novas inovações de base biológica, Xatryx® e Sorona® elasterell-p fiber, na Feira de Tecidos Funcionais deste ano, na cidade de Nova York, de 7 a 9 de julho de 2026. Os participantes podem visitar a CovationBio no estande #404 para explorar essa próxima geração de materiais de desempenho de base biológica.

O show contará com uma apresentação no Palco Principal do Diretor de Marketing Global da CovationBio para a Plataforma C4 Mosha Zhao na quarta-feira, 8 de julho, às 15:35. A sessão explorará como a Xatryx®, uma matéria-prima de base biológica de segunda geração, permite o desempenho têxtil funcional, ao mesmo tempo em que promove a desfossilização da cadeia de suprimentos de materiais, com um exemplo da parceria com a Huafon na inovação de bioelastano.

Sobre o Xatryx®

O mais novo avanço da Covationbio é o Xatryx® bioPTMEG, um poliéter glicol de segunda geração, de base biológica, feito de espigas de milho, um subproduto agrícola não alimentar abundante e renovável. Os visitantes do estande da CovationBio serão alguns dos primeiros a experimentar as maneiras pelas quais o Xatryx® oferece desempenho funcional combinado com benefícios substanciais de sustentabilidade.

Xatryx® é um substituto para o politetrametileno éter glicol tradicional à base de petróleo (ou PTMEG). Os clientes a jusante podem facilmente mudar para Xatryx® sem alterações de processo ou produção para aplicações de vestuário de desempenho que tradicionalmente usam spandex, poliuretanos e elastômeros termoplásticos. A produção comercial deve começar no segundo semestre de 2026.

Sobre a fibra elasterell-p Sorona®

Sorona® é a primeira fibra elástica bicomponente produzida nos EUA feita com 37 por cento de polímero Sorona® à base de plantas. A fibra oferece elasticidade durável e retenção de forma sem o uso de elastano e agora está disponível comercialmente nos EUA e na América Latina com estoque local e suporte ao cliente exclusivo por meio do parceiro de distribuição regional Mercados Internacionales (MI). A fibra elasterell-p Sorona® é ideal para roupas esportivas, athleisure, roupas de trabalho, uniformes e outras aplicações de vestuário que exigem conforto duradouro e desempenho de alongamento durável.

"A Feira de Tecidos Funcionais reúne os designers e desenvolvedores que moldam o futuro do vestuário de desempenho e é exatamente para isso que construímos essas inovações", diz Steven Ackerman, CEO da CovationBio. "Juntas, a fibraelasterell-p Xatryx® e Sorona® mostram como estamos reduzindo o atrito e aumentando o desempenho de nossos parceiros da cadeia de valor, ao mesmo tempo em que os ajudamos a diminuir seu impacto ambiental".

Para obter mais informações sobre as últimas inovações da CovationBio, visite CovationBio.com e siga os anúncios da marca no LinkedIn da CovationBio e no Instagram da Sorona (@Soronafiber).

Sobre a CovationBio

Fundada em 2022 em Newark, Delaware, a Covation Biomaterials LLC é uma inovadora líder global em soluções sustentáveis e de alto desempenho disponíveis comercialmente para as indústrias de vestuário e artigos para o lar. O legado de inovação científica inovadora da empresa começou com a comercialização do polímero Sorona® há 25 anos e continua hoje com a promessa de fornecer novos biomateriais em escala em vários setores, incluindo sua mais recente inovação Xatryx® bioPTMEG, com planos de comercialização em 2026.

Contato com a mídia: Heather Barbod, [email protected]

FONTE CovationBio