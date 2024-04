Crefaz anuncia dois novos produtos de crédito pessoal: CP Auto e empréstimo com débito em conta

CP Auto é ideal para quem precisa de crédito, mas não quer vender seu carro para levantar o valor; débito em conta tem como foco aposentados e pensionistas do INSS

MARINGÁ, Brasil, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Crefaz, empresa paranaense dedicada ao microcrédito, está ampliando o seu leque de produtos com o lançamento do CP Auto e do Crédito com Débito em Conta. "Com os novos produtos, reforçamos nossa missão de ter a solução adequada para cada momento da vida dos nossos clientes", destaca Carlos Eduardo Navarro Ribeiro, CEO da Crefaz.

O CP Auto, conhecido no mercado como "Refin de Veículo", é uma modalidade ideal para quem precisa de crédito e não quer (ou não pode) vender o carro para ter o dinheiro. Para obtê-lo, basta que o cliente tenha em seu nome um carro quitado com até 20 anos (que servirá como garantia), uma conta bancária e realizar a vistoria do veículo para comprovar o seu bom estado.

Nos últimos anos a Crefaz tem investido cada vez mais no uso da tecnologia para facilitar a vida do cliente e deixar a experiencia do usuário cada vez mais simples. Prova disso é o fato de que o CP Auto conta com ferramentas de autovistoria, facilitando o processo para o cliente, que não precisa levar o carro a um local específico para realizar a vistoria.

Para completar, no CP Auto os clientes têm até 36 meses para a quitação e os valores oferecidos vão de R$ 5.000 a R$ 50.000, com liberação do crédito em menos de duas horas após a aprovação.

Já o Crédito com Débito em Conta é destinado aos aposentados e pensionistas do INSS e, como o nome sugere, oferece o parcelamento com débito em conta bancária. Os valores disponibilizados chegam a R$ 3.000 e podem ser pagos em até 18 vezes, também com liberação do crédito em até 24 horas após a aprovação. São necessários documento de identificação, além de comprovante de renda e de residência.

Vale lembrar que a liberação de crédito está sujeita à análise e à conformidade de documentos e que a Crefaz não cobra valores antecipados para liberação de quantias.

"Embora ambos os produtos já existam no mercado, a Crefaz busca um posicionamento com públicos e taxas diferentes dos que os contemplados pelo setor de crédito atual", argumenta Carlos Eduardo.

Plano de expansão

Em janeiro deste ano, a Crefaz inaugurou um Escritório no Edifício Villa Lobos, localizado na Zona Oeste da capital paulista, com a contratação de 90 profissionais. A iniciativa é parte do plano de expansão da empresa paranaense, que atualmente conta com 115 lojas e quase 1.200 colaboradores. Presente em mais de 80% dos municípios brasileiros, a empresa tem como objetivo ampliar a oferta de crédito à população de baixa renda. Segundo o CEO da Crefaz, o propósito da empresa é democratizar o crédito para a população pouco assistida. "Todos nossos produtos têm o objetivo de abrir oportunidades e ajudar as pessoas a realizar seus sonhos".

Sobre a Crefaz

A Crefaz foi fundada em 2013, em Maringá (PR), com o objetivo de oferecer crédito a um público não assistido pelas instituições financeiras tradicionais. Com mais de 1 mil funcionários, a empresa também oferece crédito pessoal, crédito consignado e outros produtos que dispensam comprovação de renda e permitem o pagamento em até 48 meses, sempre com liberação quase imediata.

Saiba mais em: https://site.crefaz.com.br/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2396494/Produto___Crefaz.jpg

FONTE Crefaz