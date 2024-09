Crefaz lança em todo o Brasil empréstimo com débito em conta

Produto está disponível em 110 lojas, tem como foco aposentados e pensionistas do INSS e deve atender mais de 20 mil clientes por ano

SÃO PAULO, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Crefaz, empresa paranaense que tem como propósito levar a oferta de crédito à população de baixa renda, está ampliando para todo o Brasil o empréstimo com débito em conta. Oferecido inicialmente em cinco lojas da companhia na fase de teste, o produto agora pode ser encontrado em todas as 110 lojas da rede espalhadas pelo país. E em breve chegará também aos demais canais de venda da empresa.

"Ele é destinado a aposentados e pensionistas do INSS e a liberação do crédito acontece em até 24 horas após a aprovação", explica Carlos Eduardo Navarro Ribeiro, CEO da Crefaz. Como o nome sugere, essa modalidade de crédito oferece o parcelamento com débito em conta bancária, o que facilita o pagamento das parcelas, evitando esquecimentos e taxas por conta de possíveis atrasos. A expectativa da empresa é de atender mais de 20 mil clientes por ano com esse novo produto.

Os valores disponibilizados ficam entre R$ 300 e R$ 3.000 e podem ser pagos em até 18 vezes. São necessários documento de identificação, além de comprovante de renda e de residência. Para essa modalidade, a Crefaz aceita o benefício assistencial LOAS (87 e 88) e atende no banco que o cliente já tem relacionamento, evitando a necessidade de alteração de domicílio. Vale lembrar que a liberação de crédito está sujeita à análise e à conformidade de documentos e que a Crefaz não cobra valores antecipados para a liberação de quantias.

Em janeiro deste ano, a Crefaz inaugurou um escritório no Edifício Villa Lobos, localizado na Zona Oeste da capital paulista, com a contratação de 90 profissionais. A iniciativa é parte do plano de expansão da empresa paranaense, que atualmente conta com 110 lojas e quase 1.200 colaboradores.

Sobre a Crefaz

A Crefaz foi fundada em 2013, em Maringá (PR), com o objetivo de oferecer crédito a um público não assistido pelas instituições financeiras tradicionais. Com mais de 1 mil funcionários, a empresa também oferece crédito pessoal, crédito consignado e outros produtos que dispensam comprovação de renda e permitem o pagamento em até 48 meses, sempre com liberação quase imediata.

Saiba mais em: https://site.crefaz.com.br/

Informações para a imprensa sobre a Crefaz:

Punto Comunicação

Bruna Valentim – [email protected] – (55 11) 99608-2700

Daniel dos Santos – [email protected] – (55 11) 99868-6904

Fabiana Macedo – [email protected] – (55 11) 98505-5282

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2507450/Carlos_Eduardo_Ribeiro___CEO_da_Crefaz.jpg

FONTE Crefaz