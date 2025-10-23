Criando oportunidades em todo o mundo: Valvoline Global Operations anuncia investimento de US$ 1 milhão para Aspirantes a Mecânico

Projetado para remover barreiras de entrada e abrir portas para a próxima geração de técnicos automotivos, o programa chega em um momento crítico, já que o setor automotivo global enfrenta uma previsão de escassez de 4,3 milhões de trabalhadores qualificados até 20301. Para ajudar a preencher essa lacuna, o novo Programa de Aspirantes a Mecânico da Valvoline Global inclui uma promessa de cinco anos e US$ 1 milhão para apoiar cerca de 10.000 Aspirantes a Mecânico em todo o mundo por meio de treinamento, bolsas de estudo e programas de engajamento local.

"Desde os primeiros inovadores por trás dos motores a vapor e dos automóveis originais até os técnicos avançados que estão moldando o futuro da mobilidade hoje, a Valvoline Global sempre apoiou profissionais que impulsionam o setor", compartilhou Jamal Muashsher, presidente e diretor executivo da Valvoline Global . "Com esse investimento, não estamos apenas honrando esse legado, mas também ajudando a garantir que a próxima geração de mecânicos tenha as ferramentas, o treinamento e a oportunidade de ter sucesso."

Um legado de defesa da mecânica

Com o setor automotivo projetando um crescimento médio de 2,4% até 20302, o compromisso da Valvoline Global garante que a força de trabalho do futuro esteja pronta para atender às necessidades do momento. Com uma rica história de celebração e investimento em mecânica, a Valvoline Global aumentou seu apoio ao longo do tempo para alcançar o impacto global. Desde o lançamento em 2020 do seu programa Mês da Mecânica (agora reconhecido anualmente em mais de 60 países), a Valvoline Global investiu diretamente em mecânica em todo o mundo. Sob medida para atender às necessidades regionais, esse compromisso global varia de bolsas de estudo e aprendizados a doações de caixa de ferramentas e mentorias em comunidades ao redor do mundo.

Agora, a Valvoline Global está expandindo esses esforços com seu Programa de Aspirantes a Mecânico, que inclui um novo programa principal com o Hub for Innovative Learning and Leadership (HILL) em Lexington, Kentucky, onde a empresa está sediada.

"Esta parceria oferece aos nossos alunos caminhos autênticos para carreiras de alta demanda, onde suas habilidades farão uma diferença imediata", disse Michelle Wilson, diretora e principal aprendiz da The HILL . "Com a Valvoline Global promovendo nossos alunos, eles podem ver claramente um futuro para si mesmos em um campo onde são realmente necessários e valorizados. Na The HILL, temos o compromisso de conectar o aprendizado a oportunidades reais, e essa colaboração dá vida a essa promessa para todos os alunos de nosso programa de mecânica."

Parceria com a Purpose no Grande Prêmio do México

Na próxima semana, o Programa de Aspirantes a Mecânico da Valvoline Global estará em plena exibição no Grande Prêmio da Cidade do México de Fórmula 1®, destacando o poder do aprendizado prático. Os alunos da Escuela Mexicana de Electricidad (EME), que receberam bolsas de estudo através do Programa de Aspirantes a Mecânico, receberão acesso à pista com o parceiro de automobilismo F1® da Valvoline, Aston Martin Aramco Formula One™ Team. Os alunos conhecerão os bastidores com mecânicos profissionais da F1® enquanto visitam a garagem da equipe e testemunham em primeira mão como a inovação e a precisão impulsionam o desempenho no mais alto nível das corridas.

E, embora o programa seja elaborado para atender a uma necessidade global do setor, seu impacto mais profundo é sentido pelos indivíduos que atende. Para alunos como Julio Del Moral, bolsista da EME, o apoio e a experiência prática são profundamente significativos.

"Me sinto muito grato pela bolsa", disse Julio Del Moral. "Precisamos disso para continuar aprendendo, para continuar nos motivando. Espero que essa bolsa possa beneficiar muitas pessoas para que possam ter oportunidades e continuar aprendendo."

Para saber mais sobre o Programa de Aspirantes a Mecânico acesse https://www.valvolineglobal.com/en/mechanics-month/.

Sobre as Operações da Valvoline™ Global

A Valvoline Global, criadora do primeiro óleo de motor de marca do mundo, está estimulando a próxima geração de mobilidade por meio da inovação para clientes em mais de 140 países e em mais de 80.000 pontos de distribuição. Líder mundial em soluções automotivas e industriais prontas para o futuro e nos melhores serviços da categoria, nosso legado de pioneirismo se estende por quase 160 anos.

Com soluções disponíveis para todos os motores e trens de força - desde veículos de alta quilometragem e pesados até veículos elétricos - a Valvoline Global está criando o caminho para a mobilidade e, além disso, expandindo suas soluções de transferência de calor para computação de alto desempenho.

Em parceria com a nossa empresa controladora Aramco, uma das maiores empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, estamos promovendo inovações inigualáveis em produtos e soluções comerciais sustentáveis para o que o futuro nos reserva nas estradas e fora delas.

Saiba mais seguindo-nos no Instagram, Facebook e LinkedIn ou visite www.valvolineglobal.com

™ Marca comercial, Valvoline Global ou suas subsidiárias, registrada em vários países.

1. Ennis & Co Group

2. MarketsandMarkets

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2796238/GBL_2206_ES_VGO_ASPIRING_MECHANICS_PROGRAM_LOGO.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2797812/82011_AMP_mexico_05.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2797811/82011_AMP_mexico_15.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2797830/82254_vgo_aspiring_mechanics_external_video_spanish_v3.mp4

FONTE Valvoline Global Operations