Cricut impulsiona pequenos empreendedores a aproveitar datas sazonais e ampliar vendas

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cricut, líder global em ferramentas inteligentes para criação e personalização, tem observado um movimento crescente de pequenos empreendedores que estruturam seus negócios com foco estratégico nas datas sazonais. A marca aponta que o uso de tecnologia e o preparo antecipado têm sido determinantes para aumentar a produtividade e aproveitar períodos como Black Friday, Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados, momentos que podem representar até 30% do faturamento anual de um pequeno negócio, segundo estimativa da ABIACOMM.

Thata Castelli une criatividade, fé e tecnologia transformando ideias em peças únicas

Nesse cenário, muitos profissionais da economia criativa passam a organizar o ano com planejamento de produção, campanhas e estoque. É o caso da artesã e professora Thata Castelli, que utiliza máquinas da Cricut para ampliar a capacidade produtiva e manter a qualidade das peças. "O tema já entra no meu planejamento anual, mas o preparo é de pelo menos quatro meses antes. Esse tempo é essencial para criar novos produtos, organizar campanhas, preparar o estoque e produzir conteúdo. No Natal, essa antecedência faz toda a diferença para vender mais e se aproximar dos clientes", afirma.

Thata transformou uma fase difícil em trajetória de reinvenção. Durante a pandemia, encontrou no artesanato uma oportunidade de negócio e hoje gerencia seu ateliê com cursos online, forte presença digital e o uso de tecnologia em todas as etapas da criação. "O que era antes 100% manual, com o auxílio das máquinas da Cricut, consegui ampliar minha produção, mantendo as características artesanais de cada peça, mas com mais qualidade, agilidade e volume. As máquinas de corte me ajudam a otimizar o tempo e a entregar mais, sem perder o cuidado manual que o cliente valoriza", completa.

Para Vinícius Gonçalves, gerente da Cricut no Brasil, o fortalecimento do empreendedorismo criativo está diretamente ligado ao acesso às ferramentas certas. "Estamos empenhados em oferecer recursos para quem deseja empreender com eficiência e autonomia. A Cricut permite transformar ideias em produtos únicos e personalizados, conectando o artesão a uma comunidade de criadores e abrindo caminhos para novas criações e colaborações", afirma.

Ele reforça que, para pequenos empreendedores, o Natal é decisivo: "É o momento de consolidar o trabalho do ano, reforçar o vínculo com os clientes e abrir espaço para novas conquistas. Com organização, sensibilidade e inovação, esses profissionais transformam o calendário comercial em oportunidades reais de crescimento".

Sobre a Cricut®

Cricut nasceu para ajudar as pessoas a levarem vidas criativas a partir do desenvolvimento de ferramentas para tornar projetos DIY (faça você mesmo) bonitos, divertidos e fáceis. A empresa americana oferece soluções domésticas que ajudam a criar e personalizar os mais diferentes produtos, potencializando a economia criativa, a auto expressão e a conexão entre as pessoas. As máquinas de corte Cricut são controladas por um aplicativo simples e intuitivo, transformando a maneira como a sociedade pensa o artesanato e o design.

Presente no Brasil desde 2021, a Cricut oferece equipamentos que unem a alta tecnologia à qualidade. As máquinas de corte e prensas térmicas, grandes aliadas na criação e personalização de diversos projetos, são as preferidas por artesãos, designers, educadores e empreendedores devido a precisão, a rapidez e a adaptabilidade aos mais diversos materiais de sua plataforma inteligente.

