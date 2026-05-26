Cristianismo continua a crescer no Brasil com o lançamento da Igreja Kingdomcity em Brasília

BRASÍLIA, Brasil, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O Brasil continua experimentando um crescimento significativo no cristianismo evangélico, com dados recentes do censo mostrando que os evangélicos agora representam 26,9% da população nacional - mais de 47 milhões de pessoas.

Em meio a esse crescimento nacional mais amplo, o movimento global de igrejas Kingdomcity lançou oficialmente sua nova sede em Brasília neste fim de semana em Águas Claras, atraindo uma forte participação enquanto jovens, famílias e moradores locais se reuniam para os cultos inaugurais.

O lançamento foi liderado pelos pastores Sam e Amanda Medeiros, originalmente do Brasil, que já passaram vários anos na Austrália antes de voltar para ajudar a abrir caminho para Brasília como parte da expansão internacional contínua da Kingdomcity.

Sam e Amanda se conectaram pela primeira vez com a Kingdomcity enquanto moravam em Sydney em 2023 e agora estão liderando a nova comunidade da igreja no Brasil.

O evento contou com adoração, conexão com a comunidade e mensagens focadas na fé, esperança e propósito, com os organizadores descrevendo a resposta da comunidade local como altamente encorajadora.

De acordo com os últimos dados do censo do IBGE, o cristianismo evangélico continuou crescendo em todo o Brasil na última década, enquanto as igrejas em todo o país continuam se expandindo, particularmente entre as gerações mais jovens e as comunidades urbanas.

Os pesquisadores também apontaram para o impacto social mais amplo da participação religiosa, com estudos ligando comunidades de fé ativas a redes de apoio mais fortes e maior envolvimento da comunidade.

"Cada novo local da Kingdomcity começa com o desejo de servir e fortalecer as comunidades locais", disse Mark Varughese, fundador e líder sênior da Kingdomcity.

"Estamos animados com o que já estamos vendo em Brasília por meio de Sam e Amanda e da equipe local, e estamos entusiasmados com o impacto de longo prazo que essa comunidade pode ter para pessoas e famílias em toda a cidade, no Brasil e na América do Sul."

Fundada em 2006 pelo pastor Mark Varughese, a Kingdomcity se tornou um movimento global de igrejas que abrange vários continentes, com igrejas e comunidades na Ásia, Austrália, Europa, África, América do Norte e América do Sul.

O lançamento de Brasília faz parte de uma temporada mais ampla de expansão internacional para a organização, com novos locais sendo abertos em vários países este ano.

Para mais informações ou detalhes do serviço, visite:

https://www.kingdomcity.com/brazil

SOBRE A KINGDOMCITY

Kingdomcity é um movimento global da igreja fundado em 2006 pelo pastor Mark Varughese. A Kingdomcity é conhecida internacionalmente por seu foco no ministério juvenil, desenvolvimento de liderança, reuniões de adoração, alcance comunitário e expansão global da igreja, com locais na Austrália, América Latina, Ásia, África, Europa e América do Norte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987433/KINGDOMCITY_IMG_9020_Large.jpg

FONTE Kingdomcity