Crystal Intelligence divulga que o mercado informal de criptomoedas no Brasil movimenta US$ 2,2 trilhões, a fiscalização inicia em fevereiro de 2026

SÃO PAULO, 24 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Crystal Intelligence divulgou hoje seu Relatório de Regulamentação e Risco de Criptomoedas do Brasil, fornecendo o primeiro mapeamento abrangente do maior mercado de criptomoedas da América Latina no momento em que a fiscalização começa. O Banco Central do Brasil ativou neste mês os requisitos completos de licenciamento para VASPs, e a análise da Crystal Intelligence — incluindo o exame original de 1.641 anúncios peer-to-peer em nove plataformas — revela um mercado informal de US$ 2,22 trilhões que agora opera em um ponto crítico regulatório.

O que está em jogo é significativo. Somente em 2024, os brasileiros perderam US$ 54 bilhões em golpes relacionados a criptomoedas e apenas 4% das vítimas recuperaram seus fundos. Investigações da Polícia Federal brasileira identificaram mais de US$ 2,4 bilhões em operações de lavagem de dinheiro com criptomoedas entre 2017 e 2024, com vínculos com o crime organizado, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC). Com cerca de 100 pedidos de autorização para VASPs previstos e exigências de capital que variam de US$ 181.500 a US$ 544.500, a oportunidade para que empresas estabeleçam operações em conformidade está aberta — porém, o processo de autorização pode se estender de um a três anos.

O relatório da Crystal Intelligence baseia-se em análises exclusivas de forense em blockchain e em pesquisa original, incluindo o exame de 1.641 anúncios peer-to-peer, para fornecer inteligência acionável que não está disponível apenas por meio de resumos regulatórios. O relatório inclui:

Listas de verificação completas de conformidade para autorização de VASPs em três níveis

Análise de como o crime organizado explora as lacunas atuais do mercado

Dados do mercado P2P revelando padrões informais de negociação

Cronograma de aplicação e recomendações estratégicas

Seja para avaliar a entrada no mercado, preparar pedidos de autorização ou analisar obrigações de conformidade transfronteiriça, essa inteligência é essencial para a tomada de decisões estratégicas.

"Fevereiro de 2026 marca um momento decisivo para as criptomoedas na América Latina. A decisão do Brasil de estabelecer regulamentações claras e aplicáveis para VASPs — em vez de adotar a proibição ou manter ambiguidade regulatória — demonstra como grandes economias podem abraçar os ativos digitais ao mesmo tempo em que protegem os consumidores e previnem crimes financeiros. As plataformas que tratarem o arcabouço regulatório do Brasil como uma vantagem competitiva, e não como um ônus, influenciarão o futuro cripto da região", afirmou Navin Gupta, Diretor Executivo da Crystal Intelligence.

Com a aplicação das regras já em andamento e prazos de processamento de autorizações que podem se estender de um a três anos, o acesso antecipado a inteligência abrangente de conformidade oferece vantagem competitiva. Baixe o relatório completo: LINK

