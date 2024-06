Crystal Lagoons se expande fortemente no Paraguai

MIAMI, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Trazer a vida de praia idílica para qualquer lugar do mundo é a atração essencial de Crystal Lagoons, que se torna ainda mais relevante nos países mediterrâneos. É o caso do Paraguai, um dos principais mercados da empresa na América do Sul, junto com Brasil, Chile e Argentina.

Esse sucesso comercial é ilustrado pela notável trajetória de vendas do recém-anunciado projeto Marena em Luque, perto da capital Assunção, que exibiu um extraordinário sucesso de vendas, excedendo 45% das unidades vendidas em sua primeira etapa.

Este empreendimento, promovido em conjunto com os parceiros comerciais da Crystal Lagoons, Eydisa, empresa imobiliária paraguaia, e Castex, empresa imobiliária argentina, soma-se aos 18 projetos em diferentes estágios de desenvolvimento e negociação no Paraguai nas cidades de San Bernardino, Pedro Juan Caballero, Hernandarias e Luque, em parceria com investidores locais e internacionais.

"As lagoas movidas pela tecnologia Crystal Lagoons® são bem reconhecidas no Paraguai, e a Marena está criando um projeto único e irrepetível no meio da cidade. Todos os apartamentos rodeiam a lagoa com praia e palmeiras, criando o cenário perfeito para tornar realidade o sonho de viver no meio da cidade com uma praia 365 dias por ano", explica Gonzalo Faccas, sócio-diretor da Eydisa.

"Os desenvolvedores paraguaios identificaram o valor agregado da Crystal Lagoons em seus projetos, pois nossa tecnologia sustentável aproxima a experiência do oceano das áreas urbanas, criando um estilo de vida costeiro no meio da cidade", acrescenta Francisco Matte, diretor regional da Crystal Lagoons para a América Latina.

Outros projetos relevantes da Crystal Lagoons no Paraguai incluem o AquaVillage em San Bernardino, o Blue Lagoon em Pedro Juan Caballero, o Lake Coast em Hernandarias e o AquaTerra em Luque.

Sobre a Crystal Lagoons

A Crystal Lagoons é uma multinacional com sede nos EUA que desenvolveu uma tecnologia que permite que lagoas cristalinas de tamanhos ilimitados sejam construídas e mantidas a baixo custo em qualquer lugar. Possui mais de 1.000 projetos em diferentes estágios de desenvolvimento e negociação em todo o mundo.

Com mais de 2.900 patentes em 180 países, suas instalações sustentáveis usam até 100 vezes menos produtos químicos e apenas 2% da energia exigida pelas piscinas convencionais. O Bureau Veritas verificou o uso eficiente da água da tecnologia, concluindo que um 1-Ha/2.5-ac. Lagoa utiliza 33 vezes menos água do que um campo de golfe e 40% menos água do que um parque do mesmo tamanho. As comodidades Crystal Lagoons® podem usar água do mar, fresca e salobra, que é abundante e não tem outro uso.

www.crystal-lagoons.com

Entre em contato com

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2432796/Paraguay.jpg

FONTE Crystal Lagoons