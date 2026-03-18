Da Ásia à América do Sul: YVR posiciona Vancouver como ponte estratégica da aviação

Entre rotas, turismo, negócios e até a Copa do Mundo de 2026, Vancouver desponta como futura ponte aérea entre o Brasil e o Pacífico, viabilizando conexões para a Ásia e além

SÃO PAULO, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Após sua participação no Routes Americas 2026, o Aeroporto Internacional de Vancouver (YVR) reforçou seu papel como conector global — e suas crescentes ambições na América do Sul. Realizado no Rio de Janeiro entre os dias 3 e 5 de março, o principal fórum da indústria para desenvolvimento de rotas aéreas foi uma oportunidade para o YVR destacar como Vancouver está estrategicamente posicionada para atuar como elo entre as Américas e a região Ásia-Pacífico.

Além de ser o segundo aeroporto mais movimentado do Canadá — tendo registrado recentemente um novo recorde de 26,9 milhões de passageiros e mais de 365 mil toneladas de carga — o YVR opera sob um modelo de gestão integrado que favorece o crescimento sustentável da conectividade de passageiros e cargas.

"Vancouver é um destino de classe mundial, e sua posição geográfica única no Pacífico a torna uma porta de entrada natural entre as Américas e a Ásia, oferecendo oportunidades incomparáveis para serviços diretos a partir do Brasil, com conexões eficientes aos dinâmicos mercados asiáticos e além", afirmou Mike McNaney, Vice-Presidente e Chief Air Service, Cargo & Industry Affairs Officer do YRV.

Oportunidade de conexão direta entre Brasil e Vancouver

Localizada entre o Oceano Pacífico e as Montanhas Coast, a cidade combina alta qualidade de vida, ambiente multicultural e forte dinamismo econômico — fatores que continuam atraindo turistas e investidores internacionais.

Para os viajantes brasileiros, o destino reúne natureza acessível, gastronomia global, esportes de inverno e experiências urbanas sofisticadas, ao mesmo tempo em que apresenta oportunidades de negócios em setores como tecnologia, energia limpa, mineração, comércio e logística. Com uma economia aberta ao comércio exterior e fortes laços com os mercados asiáticos, Vancouver surge não apenas como um destino a ser visitado, mas como uma plataforma estratégica para a expansão internacional de empresas brasileiras.

Diante dessa relevância, um dos principais temas discutidos durante o evento foi a crescente demanda por maior conectividade entre o Brasil e o oeste canadense.

Hoje, São Paulo sozinha representa o mercado sul-americano mais relevante conectado a Vancouver por rotas indiretas — sinalizando uma oportunidade concreta para futuras ligações diretas.

"Enxergamos um enorme potencial no Brasil, que já é um dos nossos mercados mais relevantes na América do Sul via conexões. Isso aponta para uma oportunidade concreta de explorar futuras ligações diretas entre São Paulo e Vancouver", destacou McNaney.

Atualmente, não existem voos diretos entre o Brasil e Vancouver. Para representantes do aeroporto, brasileiros que vivem no Canadá, investidores e futuros admiradores da cidade, uma conexão direta pode gerar impactos que vão além do turismo.

"Uma conexão direta vai além do transporte de passageiros — ela fortalece fluxos comerciais, logística de cargas e relações de negócios entre duas economias globais", acrescentou McNaney.

Uma vitrine com a Copa do Mundo

Com o Canadá entre os países-sede da Copa do Mundo FIFA 2026 — incluindo sete partidas em Vancouver — o YVR também deverá atuar como importante porta de entrada para torcedores internacionais.

Mesmo antes da implementação de um possível voo direto entre Brasil e Vancouver, brasileiros que viajarão para acompanhar os jogos terão a oportunidade de conhecer a infraestrutura e a conectividade do YVR durante suas jornadas até o Canadá.

Vancouver como porta de entrada para o Pacífico

Do ponto de vista estratégico, Vancouver oferece uma vantagem rara: proximidade geográfica com a Ásia aliada a infraestrutura de classe mundial e uma economia globalmente conectada.

Como hub transpacífico, a cidade viabiliza conexões eficientes com mercados-chave como China, Japão, Coreia do Sul e Sudeste Asiático — posicionando-se como ponte natural entre a América do Sul e o Oriente.

"Por meio do modelo colaborativo TeamYVR, trabalhamos com as companhias aéreas para transformar oportunidades de conectividade em rotas sustentáveis no longo prazo", concluiu McNaney.

Para companhias aéreas e investidores, o Aeroporto Internacional de Vancouver é mais do que um destino — é uma plataforma para expansão de rotas e crescimento internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937051/Imagem2.jpg

FONTE YVR