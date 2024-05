DAHON apresenta a bicicleta de estrada Vélodon de última geração na 32ª China International Bicycle Fair

XANGAI, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A 32ª edição da China International Bicycle Fair (CIBF) começou com grandeza no Novo Centro Internacional de Exposições de Xangai. A renomada marca de bicicletas DAHON roubou os holofotes no estande [E1 1305] com o lançamento de sua mais recente tecnologia de velocidade "D-VELO" e peças patenteadas "Sharing 360", chamando a atenção de um público global.

A DAHON e o Dr. David Hon chamaram a atenção de um público global no evento, apresentando uma extensa seleção de bicicletas que iam além das bicicletas dobráveis. (PRNewsfoto/DAHON) A bicicleta elétrica-assistida dobrável de última geração “K-Feather” da DAHON garantiu o Gold Award, e o desafio de ciclismo “Race to Win” da DAHON também foi um destaque. (PRNewsfoto/DAHON)

O evento foi homenageado com a presença do Dr. David Hon, o visionário fundador da DAHON, que fez um anúncio notável sobre a arrojada tecnologia de velocidade conhecida como "D-VELO". O Dr. Hon compartilhou com entusiasmo o desempenho excepcional da Vélodon, a primeira bicicleta de estrada DAHON 700C com a notável tecnologia "D-VELO". A Vélodon foi amplamente aclamada pelos participantes locais e internacionais, consolidando a sua reputação como uma inovação estelar na indústria do ciclismo.

A DAHON apresentou uma extensa seleção de bicicletas que iam além das bicicletas dobráveis. A apresentação incluiu bicicletas para uso em estradas, e-bikes e bicicletas infantis, categorizadas em aplicações Urban, Vogue, Explorer e Performance, para atender a uma ampla gama de preferências. Os visitantes tiveram a oportunidade de passear pelos caminhos dos estandes e mergulhar nas deliciosas características da diversificada linha de produtos da DAHON.

A Vélodon, sem dúvida a estrela do estande da DAHON, é a primeira linha de bicicletas a contar com a tecnologia D-VELO. Com um tamanho de roda de 700C e um quadro de fibra de carbono, possui uma rigidez de quadro 15% a 25% maior do que as típicas bicicletas de estrada de fibra de carbono. O design exclusivo "Bend Taper" aumenta significativamente a rigidez do tubo central, unindo potência e velocidade para uma experiência de pilotagem revolucionária.

A bicicleta elétrica dobrável de assistência elétrica "K-Feather" de última geração da DAHON conquistou o Prêmio Ouro da "2024 CHINA CYCLE Creative Award Selection". Este triunfo destaca o compromisso da DAHON com a tecnologia inovadora e a consciência ecológica. Reafirma o status de liderança e a presença formidável da DAHON no domínio dos veículos elétricos.

A bicicleta dobrável de fibra de carbono Super PC22 roubou os holofotes assim que chegou ao chão. Fabricada com precisão e inovação, o modelo Super PC22 incorpora várias tecnologias exclusivas patenteadas pela DAHON, incluindo DELTECH, Super-Down Tube, New Jaws Hinge e um "handlepost" de fibra de carbono de uma seção. Esta fusão de engenharia avançada e design elegante resulta em uma bicicleta que exala sofisticação e estabilidade. Mas o que realmente diferencia o modelo Super PC22 é a sua velocidade notável que supera todas as expectativas e redefine o que é possível no mundo do ciclismo.

Semelhante ao Taipei Cycle Show, o desafio de ciclismo "Race to Win" da DAHON também foi destaque em Xangai (5 a 7 de maio).

A área de exibição "Sharing 360 Program" da DAHON se tornou um ponto focal para os participantes explorarem uma coleção de peças patenteadas. Os principais destaques incluem cabos DELTECH, que melhoram significativamente a rigidez e a vida útil do quadro da bicicleta, freios a disco de segurança, que podem ser ajustados até 15 mm internamente, e pedais de liberação rápida facilmente removíveis.

A feira conta com 12 salas de exposição temáticas para reunir as principais marcas, apresentando uma variedade de produtos que incluem bicicletas, bicicletas elétricas, bicicletas infantis, pneus, acessórios e equipamentos para esportes ao ar livre. Ela oferece uma experiência abrangente para especialistas do setor e entusiastas do ciclismo.

