大行在第32屆中國國際自行車展覽會上推出尖端Vélodon公路車

大行展示了豐富的自行車產品，不僅包括折疊自行車，還包括各種公路自行車、電動自行車和兒童自行車，並提供都市、時尚、探索和性能款式，以滿足消費者的不同喜好。參觀者可以在展位的通道中漫步，盡情體驗大行多樣化產品系列的各種功能。

Vélodon無疑是大行展位上最耀眼的車型。它是首台運用「D-VELO」技術的700C輪徑碳纖維公路車，車架剛性比普通碳纖維公路車高出15%-25%。「彎錐」設計獨樹一幟，極大增強中管剛性。它將力量與速度融為一體，帶來全新騎行體驗。

大行的尖端產品「K-Feather」折疊電助力自行車榮獲「2024 CHINA CYCLE創新獎」金獎。這一殊榮不僅彰顯了大行致力於突破性技術和環保意的承諾，也再次證明了其在電動車領域的領先地位和強勁實力。

超級PC22碳纖維折疊車一出場就抓住觀眾的眼球。超級PC22採用DELTECH馬甲線、超級下管、升級版二代暴龍接頭、一體式碳纖維單節外折豎管等多項大行專利技術。先進的技術與優雅的設計相融合，打造出這款外觀精緻且性能穩定的自行車。不過，超級PC22真正與眾不同之處在於其超乎想像的非凡速度，重新定義了自行車的潛能。

與台北自行車展類似，由大行發起的「競速贏大獎」騎行挑戰賽也是本次上海自行車展（5月5日至7日）的一大亮點。

大行「共享360」展示區成為現場觀眾駐足鑒賞專利零部件的主要空間。吸睛產品包括大幅度提高車架剛性、使用壽命的DELTECH馬甲線、內移距離達15毫米的安全碟剎，以及能夠快速拆卸的快拆腳踏。

此次展會設有12個主題展館，匯聚內業知名品牌，展示自行車、電動自行車、兒童自行車、輪胎、配件和戶外運動裝備等各種產品，為業內人士和騎行愛好者提供全方位體驗。

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SOURCE DAHON