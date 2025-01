Dance Yoga e seu poder transformativo - Um convite para experimentar

SÃO PAULO, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Uma forma diferente de experimentar e praticar yoga é o convite para o workshop Dance Yoga, oferecido pela jornalista e instrutora de yoga, Soraya Benevides, que chega ao Brasil no final desse mês. Serão três eventos: dois no Rio de Janeiro, capital, e um em sua cidade natal, Santos (SP). Dance Yoga é uma combinação de posturas de yoga com dança moderna; são movimentos lentos que evoluem para uma coreografia simples, que relaxa e traz alegria.

"É um evento para os participantes sentirem exatamente onde eles estão, conectando-se com a respiração e deixar a música penetrar em todo o seu ser. Dance Yoga permite que a pessoa perceba o seu corpo e como a música se espalha, sem deixar que qualquer crítica bloqueie o seu movimento. Nesse evento, cada um vai criar a sua própria dança. Não tem certo ou errado já que será a dança manifestada por cada integrante", explica Soraya.

O evento também traz o lançamento do livro Yoga & Sabedoria, disponível em português e inglês, em 12 países: Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Austrália, Japão, Nova Zelândia, Canadá, Servia, Alemanha e Polônia. Yoga & Sabedoria oferece um roteiro prático e simples para conectar corpo, mente e espírito com reflexões inspiradas na força da natureza. É um guia ilustrado para iniciantes que inclui instruções passo a passo de posturas de intensidade suave, técnicas de respiração (pranayamas) e meditação.

A autora

Instrutora de yoga certificada RYT 200 Yoga Alliance, Soraya Benevides estuda essa prática e seus benefícios há mais de 20 anos e oferece aulas desde 2018. Ela considera que o caminho de um Yogi oferece uma força interna necessária em uma abordagem holística da saúde, nos ajudando a estar no momento presente, onde podemos criar as bases para uma vida melhor.

Soraya nasceu e cresceu em Santos (SP), no Brasil. Após se formar em jornalismo pela Universidade Católica de Santos, em 1988, mudou para a capital de São Paulo, trabalhando como repórter, redatora e assessora de imprensa. Em 2000, fundou a Dríade Comunicação, especializada em serviços de comunicação para o mercado de tecnologia e educação.

Desde 2007, vive em Woodstock, Canadá, com meu marido, onde é instrutora de yoga em seu próprio estúdio. Em 2020, publicou seu primeiro livro A Casa de Chá, com o selo Chiado Books. A obra descreve sua trajetória de vida, com relatos de uma adolescência marcada por momentos difíceis e como conquistou o sucesso no concorrido mercado de comunicação corporativa.

Agenda

Workshop Dance Yoga

Data: 15 de Fevereiro, 2025 (sábado)

Horário: 9h

Local: Espaço Stella Torreão

Rua Fonte da Saudade, 146 – Lagoa

Rio de Janeiro

Data: 15 de Fevereiro, 2025 (sábado)

Horário: 18h

Local: Espaço Gestos do Corpo

Rua Conde Afonso Celso, 99 – Jardim Botânico

Rio de Janeiro

Data: 23 de Fevereiro, 2015 (domingo)

Horário: 15h

Local: Shanti Shala

Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 525 – Aparecida Santos

