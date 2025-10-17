Datamine e Aereo anunciam parceria global GTM para fornecer soluções de mineração habilitadas por IA

BANGALORE, Índia, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Datamine, líder global em soluções de software de mineração, e a Aereo, pioneira em drones com tecnologia de IA e inteligência geoespacial, anunciaram uma parceria global estratégica para transformar a forma como as minas são planejadas, monitoradas e otimizadas.

From left to right: Shouvik Majumder, Senior VP – Growth, Aereo; Sandeep Ray, Executive Director, Datamine; Vipul Singh, CEO & Co-founder, Aereo; and Suhas Banshiwala, Co-founder & CTO, Aereo.

A colaboração reúne o conjunto comprovado de software de mineração da Datamine, com a confiança de mais de 1.500 empresas em mais de 100 países; com a plataforma de inteligência aérea de ponta da Aereo, Aereo Cloud, já implantada por líderes do setor, como Tata Steel e Coal India.

Sob uma nova iniciativa global de go-to-market (GTM) e acordo de colaboração, as duas empresas fornecerão um ecossistema unificado e impulsionado por IA que conecta de forma integrada os fluxos de trabalho de pesquisa, planejamento e operação. A integração foi projetada para possibilitar a reconciliação em tempo real entre o planejado e o executado, a tomada de decisão baseada em IA e melhorias mensuráveis em segurança, produtividade e sustentabilidade em toda a cadeia de valor da mineração.

"As soluções de mineração baseadas em IA da Aereo estão redefinindo como a indústria aborda a reconciliação operacional, inteligência, segurança e eficiência. Ao integrar com a presença global e o ecossistema de software confiável da Datamine, podemos oferecer precisão sem precedentes na reconciliação, na análise entre o planejado e o executado e na velocidade com que os cronogramas de mineração são atualizados. Essa parceria permite que mineradores em todo o mundo gerenciem e otimizem as operações com maior consistência e confiança, impulsionando a próxima fase da transformação da mineração", disse Sandeep Ray, diretor executivo da Datamine.

"As décadas de experiência da Datamine em tecnologia de mineração 3D de ponta a ponta em exploração, planejamento, programação, viabilidade e sua liderança e domínio mundial na indústria de mineração a tornam a parceira ideal para dimensionar o impacto da Aereo. Ao combinar sua credibilidade com a comprovada inovação de IA da Aereo, os mineradores podem adotar soluções prontas para o futuro, mais inteligentes, escaláveis e mais sustentáveis", disse Vipul Singh, CEO e cofundador da Aereo.

Sobre a Datamine:

A Datamine é a fornecedora líder mundial de tecnologia para planejar e gerenciar operações de mineração de forma integrada. Com mais de 40 anos de experiência e presença em mais de 100 países, a Datamine oferece soluções que abrangem exploração, modelagem de recursos, planejamento de minas, operações, logística e marketing para mais de 1.500 empresas em todo o mundo. Os serviços de implementação, treinamento e consultoria garantem que os clientes recebam suporte de ponta e aproveitem todo o valor de seu investimento em tecnologia.

https://dataminesoftware.com/

Sobre a Aereo:

A Aereo oferece soluções de inteligência geoespacial e drones com tecnologia de IA que transformam a forma como as empresas planejam, monitoram e gerenciam grandes ativos de capital. Com experiência em mineração, infraestrutura e governança territorial, a Aereo fornece plataformas escaláveis que aprimoram a segurança, a conformidade e a produtividade em todo o mundo.

https://aereo.io/

