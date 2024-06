Daten leva sua linha de notebooks e PCs inovadores para Febraban Tech 2024

Empresa fornece máquinas robustas e com tecnologias de ponta para instituições financeiras de todo Brasil

SAO PAULO, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Daten, empresa especializada na fabricação de computadores e hardware, em parceria com a Solutis, anuncia sua participação no Febraban Tech, maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro do país, que acontecerá entre os dias 25 e 27 de junho no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP). A Daten irá levar alguns dos principais modelos de computadores e notebooks, ideais para atender as demandas das instituições financeiras, incluindo monitores. Os produtos serão expostos no estande da Solutis Tecnologia, empresa de software parceira da Daten. Uma equipe de especialistas estará disponível para mostrar os equipamentos aos visitantes.

Os equipamentos da Daten são certificados, e endossam o comprometimento com a excelência dos produtos para garantir a satisfação dos clientes em todos os níveis de usuários. Os dispositivos podem ser equipados com sistema operacional Windows 11 ou Linux, e possuem potentes processadores e amplas opções de memórias e SSD.

"O mercado financeiro brasileiro está em constante busca por dispositivos que sejam confiáveis e robustos para suas operações. Vamos levar ao Febraban Tech nossas principais soluções para o Setor", afirma Christian Dunce, sócio-diretor da Daten. Segundo ele, o portfólio, a equipe qualificada e o compromisso com produtos e serviços especializados da Daten agregam agilidade, competitividade e atendimento customizado para cada demanda.

O diferencial da Daten vai além da sua linha de produtos, já que também possui uma ampla rede de suporte ao cliente em todo o Brasil, composta por mais de 1.000 pontos de assistência técnica autorizada, integrados a uma Central de Gerenciamento que garante um suporte abrangente e eficiente. Além disso, oferece uma garantia de até cinco anos, proporcionando tranquilidade e segurança aos seus clientes.

Destaque para os Monitores Daten DM238 e DM270: Com bordas ultrafinas e tela de 23,8" e 27", respectivamente, possuem resolução 1920 x 1080 – 75Hz (Full HD) e tecnologias VA ou IPS, conexões D-Sub (VGA), HDMI, DisplayPort (opcional), furação para suporte VESA. Destacam-se por possuírem organizador de cabos, ajustes de altura de até 210mm para adaptação personalizada, Pivot de 90°, giro lateral de até 45°, inclinação ajustável de -8° a 24°±3, além das entradas USBs v3.2, conector para áudio/microfone do tipo Combo (Plug P3). A versão DM238 conta ainda com webcam integrada do tipo pop-up e compatibilidade com Windows Hello.

Anote em sua agenda: Daten na Febraban Tech 2024

Data: 25 a 27 de Junho

Local: Transamerica Expo Center - Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro – São Paulo (SP)

Estande: Solutis Tecnologia – A 25

Sobre a Daten

Criada em 2001, a Daten é uma das companhias líderes na produção nacional de PCs e notebooks. A empresa é referência no mercado de equipamentos de informática e tem forte presença nos segmentos de governo e corporativo. Possui sólidas parcerias com líderes mundiais, como Microsoft, Intel, AMD, AOC e LG, e se destaca pela presença nacional com ampla rede de suporte e assistências técnicas. Seu centro de tecnologia fica em Ilhéus (BA) e possui escritórios comerciais em São Paulo, Salvador e Recife. Visite: www.daten.com.br .

FONTE Daten