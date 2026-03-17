De pequenas lojas a grandes auditórios: LG reforça portfólio completo de monitores profissionais para negócios de todos os portes

Com soluções que vão de displays de alto brilho para vitrines a painéis de LED modulares, a empresa oferece tecnologia de ponta para sinalização digital, ambientes corporativos e espaços de grande público.

SÃO PAULO, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics, por meio de sua unidade de negócios de Information Displays, reforça ao mercado a amplitude e versatilidade de seu portfólio de monitores profissionais, projetado para atender às necessidades específicas de cada tipo de negócio. Da vitrine de uma pequena loja de varejo, passando por salas de reunião corporativas e escolas, até chegar a painéis de grande formato para auditórios e centros de convenções, a LG oferece uma solução de comunicação visual completa e integrada.

CREATEBOARD

O portfólio abrange uma gama diversificada de tecnologias, incluindo a lousa digital interativa LG CreateBoard para educação e ambientes corporativos, displays de sinalização digital de alto brilho para vitrines e espaços com alta luminosidade, Video Walls com bordas ultrafinas para salas de controle e, para projetos de grande impacto, os painéis Micro LED LG MAGNIT, que permitem a criação de telas de altíssima definição em qualquer tamanho e formato. Essa variedade garante que cada cliente encontre a tecnologia ideal para engajar seu público e otimizar sua operação.

"Nossa força não está apenas na qualidade individual de cada produto, mas na capacidade de oferecer um ecossistema completo e adaptável. Entendemos que as necessidades de um varejista que busca atrair clientes são diferentes das de uma empresa que precisa garantir a colaboração em uma sala de reunião ou de um grande evento que precisa impactar milhares de pessoas", afirma Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil. "Ao oferecer um portfólio tão completo, nos posicionamos como um parceiro estratégico, capaz de entregar a solução de display ideal para qualquer desafio de negócio, com a confiança e a inovação da marca LG."

A gestão de todo esse ecossistema é simplificada por soluções de software como o LG SuperSign, uma plataforma em nuvem que permite o gerenciamento de conteúdo de forma remota e centralizada, trazendo agilidade e eficiência para a comunicação de empresas de todos os portes.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG no InnoFest 2026: inovação local para a América Latina

O InnoFest 2026 na América Latina foi o palco da visão da LG de desenvolver tecnologia com foco nas necessidades locais, reforçando o compromisso da empresa com a região. O grande destaque do evento foi a estratégia de localização, materializada pelas bases de produção no Brasil e no México, que permitem criar soluções a partir de um profundo conhecimento do consumidor latino-americano.

Essa jornada de inovação se estendeu de produtos com Inteligência Artificial, customizados para o clima e os hábitos da região, até a expansão das soluções premium para o mercado B2B, consolidando a visão da LG para um futuro mais conectado. Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935910/image__98.jpg

FONTE LG Electronics Brasil