De promessas a progresso: 21 organizações globais se unem na COP30 para defender as Normas Internacionais na agenda de ação climática

BELÉM, Brasil, 8 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com o início da COP 30 na próxima semana, as principais organizações de normalização IEC, ISO e ULSE, juntamente com 18 outras organizações internacionais, irão reunir novamente o Pavilhão de Normas em Belém, Brasil, dando continuidade aos esforços conjuntos para elevar o posicionamento das normas no centro da agenda da COP como ferramentas críticas para uma ação climática bem-sucedida.

Este ano marca a segunda edição do Pavilhão de Normas na COP, com 21 organismos de padronização, organizações internacionais, agências da ONU e coalizões do setor privado a fazerem parceria para defender soluções credíveis, transparentes e interoperáveis para um futuro sustentável. É uma das maiores coalizões do gênero a se engajar coletivamente em uma conferência da ONU.

As normas fornecem a estrutura confiável que conecta ambição e responsabilidade, oferecendo a linguagem comum que transforma planos de ação climática em resultados mensuráveis. Juntos, o Pavilhão de Normas na COP30 mostrará como a cooperação global, guiada por normas, pode transformar o impulso em impacto.

"Acreditamos que conectar as partes interessadas e suas respectivas ações climáticas para um impacto maior é mais importante do que nunca", diz Philippe Metzger, Secretário-Geral e CEO da IEC. "Precisamos de todas as partes interessadas à mesa. Nosso objetivo na COP deste ano é educar os formuladores de políticas e líderes empresariais sobre o impacto mensurável que as normas podem ter na construção de um futuro sustentável. Nós os encorajamos a alavancar as ferramentas que já temos ao nosso alcance para atingir os compromissos climáticos globais que afetam a todos nós."

O Secretário-Geral da ISO, Sergio Mujica, diz que "As Normas Internacionais são essenciais para transformar a ambição climática em ação. Elas fornecem estruturas confiáveis e globalmente acordadas que ajudam governos, empresas e a sociedade civil a medir o progresso, demonstrar responsabilidade e construir confiança em soluções sustentáveis. À medida que o mundo passa de compromissos para a implementação, as normas oferecem a consistência, transparência e interoperabilidade necessárias para entregar resultados significativos e mensuráveis além das fronteiras. É por isso que estamos entusiasmados em participar novamente da COP e compartilhar esta importante mensagem de colaboração global."

O Pavilhão de Normas na COP30 visa:

Capacitar a ação climática fornecendo as ferramentas confiáveis que tornam o progresso mensurável e responsável.

Amplificar o impacto mostrando como as normas impulsionam resultados reais em políticas, finanças e implementação.

Harmonizar soluções alinhando abordagens entre países, setores e sistemas de relatórios.

Demonstrar liderança global construindo alianças e promovendo a colaboração para um futuro mais sustentável.

"As Normas Internacionais são ferramentas práticas e confiáveis para abordar questões climáticas urgentes e transformar o compromisso em ação mensurável", diz Jeff Marootian, presidente e CEO da UL Standards & Engagement. "Elas fornecem uma estrutura sólida para acelerar a implementação de políticas climáticas e podem transformar planos e compromissos climáticos em ações eficazes e mensuráveis. As normas são críticas para enfrentar a crescente crise climática."

O Pavilhão de Normas contará com uma série de workshops colaborativos e painéis de discussão em Belém, Brasil, de 10 a 21 de novembro de 2025. Os participantes e a mídia podem visitar o Pavilhão de Normas – o espaço dedicado na COP30 para promover a ação climática com normas – na Zona Azul.

Mais informações estão disponíveis em www.standardspavilion.org/.

