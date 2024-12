De volta ao azul: dicas da Nova Gestões para quitar dívidas em 2025

Mais de 73 milhões de brasileiros estão endividados; veja alternativas para renegociar débitos e retomar o controle das contas em 2025

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Um terço da população brasileira chegou à reta final do ano endividada. Segundo o último Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil da Serasa, o número de inadimplentes passou de 71,95 milhões em outubro de 2023 para 73,10 milhões em outubro de 2024. E a tendência é de que o cenário piore nos próximos meses, em especial dezembro e janeiro. "Fim de ano observamos um aumento natural no endividamento dos brasileiros devido ao acúmulo de despesas típicas desse período. Em dezembro, os gastos com festas, presentes e viagens, acabam ultrapassando o orçamento planejado de muitas famílias. Já em janeiro, entram em cena aqueles compromissos financeiros obrigatórios, como IPTU, IPVA e a compra de material escolar, que pressionam ainda mais o bolso", explica Lincoln Brunkow Junior, diretor da Nova Gestões - Assessoria Financeira.

Lincoln Brunkow Junior, diretor da Nova Gestões- Assessoria Financeira

Mas o desafio pode significar oportunidade. O pagamento do 13º salário, por exemplo, é um recurso extra que, quando bem utilizado, pode ajudar a quitar ou reduzir significativamente os débitos. "O pagamento de uma parte da dívida com o 13º sinaliza boa fé ao credor e pode facilitar a negociação de condições ainda mais vantajosas", diz Lincoln.

O primeiro passo para sair do vermelho é identificar o tamanho do problema e organizar as finanças. "Reconhecer as dívidas e priorizar aquelas que impactam diretamente sua rotina, como contas de água, luz e aluguel, é essencial. Depois, buscar renegociação com os credores é um caminho eficaz para reduzir juros e conseguir prazos mais favoráveis".

O diretor reforça a importância de focar em soluções práticas como:

Feirões de renegociação: Eventos organizados por empresas e órgãos como o Serasa Limpa Nome oferecem descontos e condições especiais para quitar dívidas.

Renegociações digitais: Segundo dados do SPC Brasil, 44% dos inadimplentes realizam a negociação de dívidas pela internet. A facilidade e a comodidade das plataformas online permitem que o consumidor renegocie suas dívidas com mais conforto e flexibilidade, usando canais como chat e e-mail, além da possibilidade de fazer simulações de valores e parcelas e da rapidez nos processos.

Contato direto com credores: As empresas credoras têm interesse em receber. Mas antes de procurá-las, é preciso pesquisar sites de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Também é preciso organizar o orçamento doméstico e calcular quais são os ganhos e anotar as despesas fixas e variáveis (aluguel, conta de luz, mensalidade de escola, cartões de crédito e mercado) para saber qual é a quantia disponível para pagar a dívida e se uma eventual parcela não vai comprometer o orçamento doméstico. Depois, entrar em contato direto com o credor por intermédio dos canais de atendimento para saber qual é o valor atualizado. Muitos deles têm canais especializados para renegociação.

Procurar consultoria especializada: A Nova Gestões oferece suporte personalizado para ajudar clientes a recuperarem sua credibilidade financeira.

Vendas de itens não utilizados: Gerar renda adicional ao se desfazer de itens que o consumidor não usa mais.

Embora a inadimplência esteja em alta, a redução da taxa Selic pode trazer algum alívio ao consumidor. A expectativa é de que os juros menores cheguem gradualmente ao mercado, facilitando a negociação de dívidas e o acesso a crédito.

Enquanto isso, a palavra-chave é planejamento. Com organização e uso consciente dos recursos, 2025 pode ser o ano da virada financeira para milhões de brasileiros.

