Dermotivin lança novo demaquilante bifásico que remove 100% da maquiagem e impurezas

Descubra as características e benefícios da novidade desenvolvida especialmente para remoção de maquiagem, até mesmo a prova d'água2

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A higiene é fundamental para manter a saúde e a beleza da pele, principalmente na região do rosto, onde a exposição a poluentes e agentes infecciosos é maior. Pensando nisso, Dermotivin®, marca 100% nacional da Galderma, empresa independente líder mundial em dermatologia, acaba de lançar seu novo demaquilante bifásico facial, desenvolvido exclusivamente para a pele dos brasileiros e que tem como objetivo garantir a remoção eficaz e completa da maquiagem1 e das impurezas.

"O acúmulo de impurezas na pele do rosto pode obstruir os poros, resultando na formação de cravos e espinhas, além de acelerar o envelhecimento precoce. Para combater isso, os demaquilantes são eficazes na remoção de resíduos de óleo, sujeira e maquiagem que podem permanecer após a limpeza com sabonete", explica a médica dermatologista Dra. Giovana Moraes (CRM-SP0142879).

Produzido no Brasil, na fábrica da Galderma em Hortolândia (SP), o novo produto não só atende aos mais altos padrões de qualidade e eficácia, mas também valoriza a produção nacional. "Este lançamento reforça nosso compromisso com a inovação e a excelência em soluções para o cuidado com a pele, oferecendo aos consumidores um demaquilante que remove completamente a maquiagem, incluindo produtos à prova d'água, sem agredir a pele. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de limpeza superior, mantendo a pele saudável, hidratada e protegida", revela Fernando Lopes, Diretor de Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica da Galderma no Brasil.

Conheça os benefícios do Dermotivin® Demaquilante Bifásico:

Sensação de limpeza e pele hidratada: Após o uso do demaquilante, é possível sentir uma sensação de limpeza e pele hidratada3*, ideal para preparar a pele para os próximos passos da rotina de cuidados.

Prevenção de problemas de pele: A maquiagem acumulada pode obstruir os poros, levando ao surgimento de acne, cravos e outros problemas de pele. O uso regular do demaquilante ajuda a manter os poros limpos4.

Remoção de maquiagem: O maior benefício do produto é a remoção eficaz da maquiagem, incluindo produtos de longa duração e à prova d'água2, que não saem facilmente com água e sabão.

Preparação da pele: Usar o demaquilante prepara a pele para os próximos passos da rotina de cuidados, como a aplicação de séruns e hidratantes, permitindo uma melhor absorção desses produtos.

Dermotivin® Demaquilante Bifásico conta com estudos comprovados que mostram que 90,5% dos usuários perceberam o produto remover 100% da maquiagem1*. Com aloe vera, ginseng e extratos botânicos de chá verde5, o demaquilante possui uma fórmula bifásica e sem oléo6 que remove a maquiagem resistente deixando uma sensação de pele hidratada3*. Além disso, não obstrui os poros4 e remove eficazmente todos os tipos de maquiagem, até mesmo rímel à prova d'água2.

É importante sempre consultar um dermatologista para as melhores indicações de cuidados com a pele. Somente um especialista saberá recomendar os produtos corretos para você.

Referencias:

*Estudo de autopercepção (n=45)

1. GLI.04.SPR.US10378_FIL 1409

2-3. GLI.04.SPR.US10377_FIL 1409

4. GLI.04.SPR.US10379_FIL 1409

5-6. Data on File: Fórmula FIL 1409

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações: www.galderma.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2481549/00424GAL_01_DEMAQUILANTE_BIFASICO_177ML_FRONT_FLAT_1500x1500.jpg

FONTE Galderma