Descubra os motivos pelos quais a oryza sativa, o ácido salicílico e o ácido hialurônico estão revolucionando o mercado de skincare

Componentes presentes em dermocosméticos e tratamentos estéticos minimamente invasivos prometem hidratação, redução da oleosidade e diminuição do aspecto envelhecido da pele

SÃO PAULO, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em um mundo onde a busca por uma aparência saudável nunca foi tão intensa, os cuidados com a pele evoluem a cada dia com componentes e tecnologias eficazes, que podem fazer uma diferença significativa na rotina de cuidados pessoais. Por isso, manter-se atualizado sobre os ativos que estão em alta torna-se crucial para descobrir as melhores opções do mercado de skincare e estética. Afinal, cada pele é única, e encontrar a combinação perfeita é essencial para alcançar os melhores resultados para cada pessoa.

Oryza Sativa

Extraído do arroz, a oryza sativa é um ingrediente natural que vem ganhando destaque em produtos de skincare. Esse componente apresenta compostos bioativos* potentes na atividade pró-aging1 e, além de ser um dos antioxidantes mais poderosos, também atua na uniformização do tom de pele**.

"Os antioxidantes são responsáveis por neutralizar os radicais livres, moléculas responsáveis pela oxidação das células, e assim minimizam o surgimento de rugas e linhas de expressão", explica a dermatologista Dra. Giovana Moraes (CRM-SP 142879).

Estudos sobre a capacidade de captura de radicais livres revelam que o extrato de oryza sativa é aproximadamente 12 vezes mais eficiente do que a vitamina C em neutralizar os radicais livres2** e conseguem inibir a formação das moléculas que colaboram com a aparência envelhecida da pele3.

A linha Cetaphil Healthy Renew, clinicamente comprovada para minimizar os sinais de envelhecimento em todos os tipos de pele4-5, possui esse e outros ingredientes benéficos para a pele. Saiba mais sobre todos os produtos:

Solução Micelar Tripla Ação Cetaphil Heathy Renew é um produto que 88% dos usuários sentiram limpar a pele de maquiagem, óleo e sujeira6. Com ação antipoluição7, ainda promove melhora da luminosidade, proporcionando sensação de pele nutrida enquanto limpa8.

Sérum Facial Cetaphil Healthy Renew, com peptídeos purificados em sua composição que promovem ação pró-colágeno e antioxidante9, aumentando a elasticidade da pele em 52% após 8 semanas10 e ajudando na redução de 23% das rugas após 4 semanas11. Age também nos 9 sinais de envelhecimento: luminosidade, elasticidade, firmeza, aparência de linhas finas, brilho, hidratação, textura, maleabilidade e uniformidade da pele12.

Sérum para Olhos Cetaphil Healthy Renew ajuda na redução de 12% da aparência das linhas finas e rugas13, auxilia na melhora da luminosidade e uniformização do tom da pele14.

Creme Reparador Facial Noturno Cetaphil Healthy Renew promove hidratação por 24 horas15. Assim, ajudando com o aumento de 28% na firmeza da pele16, proporcionando uma pele rejuvenescida e mais saudável em 2 semanas17.

Ácido Salicílico

O ácido salicílico é um dos ativos mais conhecidos pelos consumidores de skincare, sendo encontrado em diversos produtos cosméticos destinados a peles oleosas e com acne. De acordo com a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), esse composto é amplamente empregado no tratamento da acne, auxiliando na redução da produção de sebo e possuindo propriedades anti-inflamatórias que contribuem para afastar inflamações cutâneas ***.

"A versatilidade desse componente torna-o uma escolha atraente para diversos tipos de pele, proporcionando não apenas uma abordagem eficaz no combate à acne, mas também contribuindo para uma pele mais saudável e revitalizada. O ácido salicílico é, assim, um aliado valioso na busca por uma pele radiante e livre de imperfeições", afirma Dra. Giovana Moraes.

Conheça alguns produtos da linha Cetaphil Oil Control, desenvolvida especialmente para peles oleosas, com este ingrediente:

Cetaphil Oil Control Sabonete de Limpeza Profunda (124mL e 250mL) apresenta uma fórmula avançada, que oferece 81% de redução da oleosidade da pele imediatamente após o uso18, controlando-a por 14 horas19. Além do ácido salicílico, a fórmula apresenta ingredientes como extrato de chá branco e aloe vera, que uniformizam o tom da pele (86%), reduzem a aparência dos poros (47%), melhoram a textura (38%) e deixam a pele com mais de 88% de aspecto de pele limpa20.

Cetaphil Oil Control Sérum Tripla Ação para Controle de Oleosidade combina ingredientes que ajudam a reduzir as manchas causadas pela acne e acalmam a pele21. Em apenas 7 dias22, o sérum demonstra resultados notáveis, melhorando significativamente a textura da pele, reduzindo a vermelhidão e a aparência dos poros23. Sua fórmula inovadora combina múltiplos ingredientes, como o ácido salicílico e o ácido PHA (poli-hidroxiácido), que reduzem as espinhas enquanto mantêm a pele hidratada24. Além disso, ele também possui niacinamida, que ajuda a melhorar manchas relacionadas à acne25.

Cetaphil Oil Control Hidratante Matificante Antimanchas possui uma fórmula avançada que contribui para o controle da oleosidade. Além de 98% dos usuários sentirem alívio no ressecamento imediatamente após o uso26, oferece 48 horas27 de hidratação e 95% dos usuários perceberam o tom da pele mais uniforme e menos vermelho após 7 dias de uso28. Formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados, o hidratante conta com o poder do ácido salicílico, o qual reduz a aparência dos poros, enquanto promove uma aparência de pele limpa, uniformização dos tons desiguais29. Assim como o bisabolol, que apresenta ação calmante30.

Ácido Hialurônico

O ácido hialurônico também é um antigo conhecido dos consumidores e que vem ganhando força. Essa é uma substância presente no organismo humano, que tem a capacidade de reter água, proporcionando hidratação e volume31. Apesar de ser produzido naturalmente pelo corpo, com o passar dos anos, existe uma tendência à diminuição na sua produção32. O ativo possui diferentes tipos e pode ser encontrado tanto em dermocosméticos, quanto em tratamentos estéticos injetáveis minimamente invasivos.

"O procedimento com a substância forma reservatórios de ácido hialurônico na pele, com eles podemos trabalhar a estruturação da pele, a reposição de volume e a definição do rosto, mantendo a hidratação com resultados imediatos e duradouros. Em sua forma injetável, o tratamento é realizado de dentro para fora, sendo facilmente absorvido pelo organismo", detalha a Dra. Giovana Moraes.

Para o cuidado facial, Cetaphil Optimal Hydration Water Gel Restaurador garante a sensação e aparência de pele suave imediatamente após o uso e possui hidratação duradoura de até 72 horas33. Não deixa a sensação de pele pesada, oleosa e pegajosa, pois é absorvido instantaneamente34. O produto é indicado para a hidratação de todos os tipos de pele, incluindo as mistas e oleosas, e seu uso contínuo também melhora a qualidade da pele ao longo do tempo e ajuda a reduzir linhas finas decorrentes do ressecamento35.

Além disso, esse ativo é muito utilizado em produtos de estética injetável, como Restylane®, linha de ácido hialurônico injetável que proporciona os resultados mais naturais na opinião dos especialistas36. O Restylane® Skinboosters™ melhora os 6 aspectos principais de qualidade da pele: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros, com resultados duradouros de até 15 meses37-40 e pode servir como um auxiliar para deixar a pele do rosto ainda mais macia.

É importante destacar que, antes de usar qualquer produto, é fundamental consultar um profissional para entender quais são os cuidados indicados para cada pele. No caso de Restylane®, a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável.

Incorporar tecnologias e ingredientes como esses em uma rotina skincare pode significar não apenas melhorias na aparência e saúde da pele, mas também a prática do autocuidado de diferentes formas.

